Фантом выборов, признание и деньги: политическая жизнь Абхазии в 2019 году

Абхазские политологи Беслан Хагба и Николай Трапш поделились мнением с ведущими радио Sputnik Абхазия о наиболее значимых политических событиях в республике за 2019 год.

Почему выборы президента Абхазии еще будут "преследовать" жителей страны, как добиться признания суверенитета Турцией, что изменил приезд на родину лидера Блока оппозиционных сила Аслана Бжания и за что хвалить МИД, читайте в материале Sputnik.

Главным политическим событием в республике в 2019 году абхазские политологи называли выборы президента страны, второй тур которых состоялся в сентябре. По мнению кандидата политических наук Беслана Хагба, то, как прошли выборы и обращение в суд для обжалования результатов голосования со стороны экс-кандидата на пост главы государства Алхаса Квициния, повлияет на развитие политической культуры в республике.

Сами выборы он называет экзаменом на политическую, экономическую, духовную зрелость для государства. При всем этом, Абхазия переживает сложный период и у нее пока мало опыта в строительстве суверенного государства.

"В этом отношении мы пока делаем робкие первые шаги и по этой причине иногда бывают промахи, которые сказываются на всем обществе. Поэтому, это очень важное событие и хочется ожидать, что все-таки позитивные перемены наступят. Выборы были, можно сказать, очень жесткие. Политическая элита страны расколота", - считает Хагба.

Абхазия и вправду следует демократическим принципам, но на сегодняшний день они проявляются в жесткой форме, на грани фола. На это, уверен политолог, должны обратить внимание действующий и будущие лидеры республики.

Вся страна тесно связана с политикой и такая закономерность, по мнению Хагба, ненормальна. В любом государстве политика должна быть дозированной, но не избыточной, подчеркнул он.

Отголоски прошедших в стране выборов еще будут звучать в новом 2020 году, сказал в интервью радио Sputnik Абхазия политолог Николай Трапш.

"Выборы состоялись, но, на мой взгляд, этот процесс далек до своего завершения. Да, формально итоги подведены, руководство осуществляется избранным президентом Раулем Хаджимба, но оппозиция продолжает судебное рассмотрение о легитимности результатов выборов, а недавний приезд лидера Блока оппозиционных сил Аслана Бжания тоже обострил ситуацию. Мне кажется, что поствыборное влияние мы будем ощущать и в 2020 году", - отметил Трапш.

Многое в этой ситуации зависит от сбалансированного и адекватного рассмотрения этого дела судебной властью, на которой большая ответственность.

"Вся политическая обстановка ощущается подвисшей именно из-за окончательно не разрешенного казуса. Недавнее несостоявшееся назначение главы Гагрского района как раз свидетельствует о том, что этот процесс еще далек от урегулирования. Ясно одно – другого решения, кроме правового, нет", - уверен Трапш.

Отбросить эмоции

Если страна сумеет преодолеть этот период успешно, то это будет еще одним доказательством состоятельности Абхазии, как государства.

Следующее судебное слушание по иску Алхаса Квициния назначено на 9 января. Николай Трапш считает необходимым правильно истолковать юридические нормы, которые регулируют спорный момент. Напомним, оппозиция считает, что во время подсчета голосов не взята во внимание позиция избирателей, не отдавших предпочтения ни одному из кандидатов, что, по их мнению, противоречит избирательному законодательству.

"Насколько я понимаю, в законодательстве такое право не прописано. Поэтому я говорю, что нужно к делу подходить только с точки зрения закона, а не исходя из традиций, обычаев, понятий. Да, может быть, закон прописан не совсем точно и для этого существуют органы судебной власти, которые наделены Конституцией страны обязанностью толкования подобных юридических казусов", - сказал Трапш.

Он добавил, что для решения этого вопроса можно было бы привлечь квалифицированных зарубежных юристов. Также нужно отбросить эмоции и межличностные отношения, если есть желание разобраться в законе.

Трапш не исключает, одну из сторон может не устроить решение суда, но главное по его мнению, чтобы общество понимало, почему именно такое решение в итоге было принято. При таком раскладе могут быть политические дискуссии, но не должно быть волнений в обществе.

Встреча глав

Еще одним важным политическим событием 2019 года для республики Беслан Хагба назвал встречу президентов Абхазии и России Рауля Хаджимба и Владимира Путина. Та встреча, подчеркнул он, не была дежурной. Важно то, что Россия по-прежнему поддерживает суверенное развитие республики и не отходит от своей позиции, что является гарантом безопасности Абхазии и ее экономического развития.

"Значимость факторов очень велика. Если бы эта встреча не произошла бы, могли бы пойти много разговоров и слухов по этому поводу. Это все-таки великая держава, которая дала нам шанс построить свое государство", - отметил абхазский политолог.

Инвестпрограмма и туризм

В декабре 2019 года в Сухуме прошло заседание Межправительственной комиссии, в рамках которой была принята инвестиционная программа на 2020-2022 годы. Беслан Хагба считает, что эта программа развития республики работает эффективно и все социально-экономические изменения, происходящие в Абхазии в последнее десятилетие, связаны именно с ней.

При этом нельзя забывать о такой важной для страны отрасли, как туризм, что намного важнее инвестпрограммы, и который необходимо активно развивать, уверен Хагба.

Важным политолог также считает и то, что Россия готова в дальнейшем принимать участие в развитии экономики Абхазии, несмотря на сложную экономическую ситуацию у себя в стране, подчеркнул Николай Трапш. Сохранение и рост товарооборота между двумя странами – еще одна из наиболее значимых задач, добавил он.

Внешняя политика

Внешняя политика Абхазии носит ограниченный характер по причине частичной признанности и политического статуса страны на мировой арене. Несмотря на все препятствия со стороны Грузии, МИД республики ведет активную деятельность и заслуживает похвалы, подчеркнул Беслан Хагба.

"Я понимаю, какую протекцию оказывает Российская Федерация, но активность во внешнеполитическом курсе нашего МИДа, радует. Коллектив сложился очень талантливый и, в этом отношении, я бы всегда выделял МИД среди всех министерств", - сказал политолог.

С точки зрения политолога Николая Трапш, Абхазии следует еще больше укреплять свои связи с общественностью Турции и не стоит ограничиваться контактами только с соотечественниками.

На абхазскую и кавказскую диаспору в этом вопросе можно опереться и за счет этого проводить политику формирования образа Абхазии в широких слоях турецкого населения. Это нужно для того, чтобы население Турции осознало, что им нужно и выгодно признание суверенитета республики. Поймет общество, поймет и власть, заключил Николай Трапш.

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