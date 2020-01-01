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Наша общая цель - сохранение единства народа: новогоднее поздравление Рауля Хаджимба

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© Видео Пресс-служба Президента РА
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Sputnik Абхазия
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Президент Абхазии Рауль Хаджимба, поздравляя народ республики с Новым годом, отметил, что уходящий год был сопряжен с немалыми трудностями, но в то же время удалось сохранить стабильность в стране.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба в новогоднем поздравлении выразил уверенность в том, что в 2020 году абхазо-российские отношения продолжат динамично и в конструктивном русле развиваться.

"Уходящий год был ознаменован достижением серьезных соглашений по восстановлению морских и воздушных сообщений между двумя дружественными государствами, подписанием стратегически важных документов, направленных на модернизацию наших Вооруженных Сил", сказал президент.

Кроме того, Рауль Хаджимба подчеркнул, что судьба Абхазии и конституционных завоеваний нашего народа дороже и ценнее личных интересов и политических амбиций.

© Sputnik / Алексей Никольский
Хаджимба и Путин поздравили друг друга с Новым годом

"Несмотря на имеющиеся еще разногласия в обществе, мы все должны ясно осознать, что судьба абхазского независимого государства, и конституционных завоеваний нашего народа дороже и ценнее личных интересов и политических амбиций. Нашей общей целью должно быть сохранение единства народа, отстоявшего свою свободу и независимость ценой огромных жертв", - сказал Хаджимба.

Резюмируя президент пожелал народу Абхазии "счастья, благополучия, новых свершений и побед во имя процветания страны.

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Теги:
Абхазия, Новый Год, Рауль Хаджимба


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