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Сенатор Совфеда России: политика Сухума по отношению к Москве сохранится

© Sputnik / Виталий Белоусов
Политика
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Рауль Хаджимба вечером воскресенья 12 января подал заявление об отставке с поста президента Абхазии после четырехдневных акций протеста оппозиции в Сухуме.

СУХУМ, 13 янв - Sputnik. Член международного комитета Совфеда, сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил РИА Новости, что при победе любого кандидата на предстоящих выборах президента Абхазии политика республики по отношению к России не изменится.

"При любом исходе выборов политика Сухума по отношению к России останется прежней, благодаря поддержке России Абхазия стала самостоятельной страной", - сказал сенатор.

Цеков также обратил внимание на то, что критика власти в республике должна касаться и деятельности оппозиции, поскольку "во внутренней политике они действуют одинаково".

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"Конфликт в Абхазии - это межличностные, межклановые разногласия", - заключил законодатель.

Отставка Хаджимба

Накануне часть протестующих, уже четыре дня удерживавших здание Администрации президента, переместилась к госдаче, где находился президент Рауль Хаджимба. Охрана не пустила собравшихся на территорию государственной дачи, началась словесная перепалка. У ворот на этот момент собралось несколько сотен человек.

Спустя некоторое время к митингующим вышел экс-министр иностранных дел и бывший депутат Парламента Абхазии Сергей Шамба, который зачитал заявление Рауля Хаджимба о добровольной отставке. Собравшиеся у ворот государственной дачи встретили новость бурными аплодисментами.

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В Сухуме в четверг 9 января начались акции протеста, представители оппозиции требовали отставки президента. 10 января кассационная инстанция Верховного суда признала незаконным решение ЦИК о результатах прошедших в сентябре выборов главы государства.

В воскресенье 12 января Центральная избирательная комиссия Абхазии назначила дату новых президентских выборов. Они должны состояться 22 марта 2020 года. Согласно закону, повторные выборы позволяют выдвигаться как прошлым, так и новым кандидатам.

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Теги:
Совет Федерации РФ, митинги, Рауль Хаджимба, выборы президента Абхазии


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