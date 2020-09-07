Аслан Бжания уехал в Москву с рабочим визитом

СУХУМ, 7 сен – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания отбыл с рабочим визитом в Москву, сообщила пресс-служба главы государства.
Бжания проведет ряд рабочих встреч в администрации президента и правительстве Российской федерации.
Более подробно о программе визита главы государства в пресс-службе не сообщили.
Это уже четвертая поездка Бжания в российскую столицу с момента его вступления в должность президента Абхазии.
Первый визит в Москву главы государства состоялся в начале мая этого года. Бжания тогда сопровождали министр финансов Владимир Делба и министр экономики Кристина Озган.
24 июня глава государства принял участие в Параде Победы в Москве, который был перенесен с 9 мая на конец первого летнего месяца из-за пандемии коронавируса.
30 июля Бжания вновь посетил столицу России с рабочим визитом, тогда по итогам переговоров было принято принципиальное решение об открытии границы между двумя государствами.