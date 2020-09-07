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Аслан Бжания уехал в Москву с рабочим визитом

© Sputnik / Томас Тхайцук
Политика
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Sputnik Абхазия
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Аслан Бжания в четвертый раз за время нахождения на посту главы республики совершает рабочую поездку с Москву.

СУХУМ, 7 сен – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания отбыл с рабочим визитом в Москву, сообщила пресс-служба главы государства.

Бжания проведет ряд рабочих встреч в администрации президента и правительстве Российской федерации.

Более подробно о программе визита главы государства в пресс-службе не сообщили.

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Это уже четвертая поездка Бжания в российскую столицу с момента его вступления в должность президента Абхазии.

Первый визит в Москву главы государства состоялся в начале мая этого года. Бжания тогда сопровождали  министр финансов Владимир Делба и министр экономики Кристина Озган.

24 июня глава государства принял участие в Параде Победы в Москве, который был перенесен с 9 мая на конец первого летнего месяца из-за пандемии коронавируса. 

30 июля Бжания вновь посетил столицу России с рабочим визитом, тогда по итогам переговоров было принято принципиальное решение об открытии границы между двумя государствами.


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