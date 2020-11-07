Байден объявил о своем избрании президентом США

Ранее крупнейшие американские СМИ сообщили о победе Джо Байдена в президентской гонке.

СУХУМ, 7 ноя - Sputnik. Кандидат от Демократической партии Джо Байден заявил, что он избран президентом США, сообщает РИА Новости.

Ранее крупнейшие американские СМИ объявили о победе Байдена в президентской гонке.

"Для меня большая честь, что американский народ доверил мне стать президентом", - говорится в заявлении Байдена.

Он отметил, что на выборах в этом году проголосовало рекордное количество американцев.

"После завершения кампании пора оставить гнев и резкую риторику позади и объединиться как нация", - подчеркнул Байден.

Выборы главы государства прошли в США во вторник 3 ноября. Основная борьба развернулась между действующим лидером, республиканцем Дональдом Трампом и бывшим вице-президентом, демократом Джо Байденом.

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