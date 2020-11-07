Американские СМИ сообщили о победе Джо Байдена на выборах в США

Выборы главы государства прошли в США 3 ноября. Основная борьба развернулась между действующим лидером, республиканцем Дональдом Трампом и бывшим вице-президентом, демократом Джо Байденом.

СУХУМ, 7 ноя - Sputnik. Кандидат от демократов Джо Байден избран президентом США, прогнозируют телеканалы CNN, NBC, FOX NEWS и агентство AP на основе своих подсчётов, сообщает РИА Новости.

По данным перечисленных СМИ, Байден набрал необходимые для избрания 270 выборщиков.

Прогноз обновлён на фоне новых данных по Пенсильвании, где Байден увеличил отрыв от Дональда Трампа до 31 тысячи голосов. Официально подсчёт голосов не завершён в Пенсильвании и ряде других штатов.

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