Мнение экспертов: как исход выборов в США скажется на отношениях с Россией

СУХУМ, 5 ноя – Sputnik. Шансов на значительное улучшение отношений между США и Россией вне зависимости от того, победит ли на выборах президента в Штатах Дональд Трамп или Джо Байден, пока нет, считает доктор исторических наук, доцент Сибирского госуниверситета геосистем и технологий (СГУГиТ) Алексей Осипов в интервью РИА Новости.

"Когда одного деятеля спросили, какая оппозиция хуже, правая или левая, он сказал "обе хуже". Какая бы администрация не была, те проблемы, которые существуют между нами и США, они останутся и никуда не уйдут… Думаю, что при любом раскладе шансов на значительное улучшение отношений между нами и США пока нет", - сказал эксперт РИА Новости.

По его словам, решение части существующих проблем в отношениях между двумя странами было бы более желательно с президентом Трампом, который "несмотря на все угрозы, пока не развязал ни одной войны". Однако другие вопросы "социального порядка" России проще будет решать с администрацией Байдена, отмечается в сообщении.

"Изменения будут косметического порядка. Обычно у нас был такой расклад. Когда приходили к власти республиканцы, несмотря на их довольно агрессивную риторику, у нас отношения становились лучше. Демократы приходили с риторикой, которая казалось бы больше нам подходит, но, тем не менее, отношения были хуже. Здесь трудно сказать, к тому же есть определенная динамика и в самих Соединенных Штатах. Но при любом раскладе ожидать значительного улучшения отношений между нами и США, каких-то прорывов в позитивном русле не приходится. Также я бы не стал прогнозировать и какое-то резкое ухудшение отношений", - сказал Осипов в интервью.

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Старший научный сотрудник Института экономики и организации промпроизводства СО РАН (ИЭОПП СО РАН), кандидат экономических наук, доцент Новосибирского госуниверситета (НГУ) Ольга Валиева в интервью РИА Новости отметила, что стабильность и оживление мировой экономики сейчас критически важны для экономики России независимо от того, кто победит на президентских выборах в США Дональд Трамп или Джо Байден.

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"Для экономики России критически важно оживление мировой экономики, поскольку мы серьезно зависим от поступлений платежей за сырьевые товары. Уже вчера пошли в рост акции мировых технологических гигантов и сам фондовый рынок как свидетельство того, что политический кризис в США сводится к минимуму. Независимо от того, кто станет следующим президентом США, для нас важна мировая энергетическая конъюнктура", - сказала эксперт РИА Новости.

При этом она отметила, что Байден известен как последовательный политик, не склонный к выстраиванию конфликтов и совершению резких телодвижений на мировом политическом рынке, а это, считает эксперт, сейчас "именно то, что нужно всем странам на фоне пандемии и ее экономических и социальных последствий", говорится в сообщении.

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"Для нас, как и для всех, важна стабильность и оживление, а не торговые войны. Курс рубля в последние две недели подвержен волатильности за счет политических факторов, из-за условий неопределенности политического рынка, который ввергает в шок фондовые и финансовые рынки, а дальше спираль раскручивается и давит на все остальное. Рубль зависим от мировых ставок и цен, отсюда такие непредсказуемые колебания. Стабилизируются рынки, стабилизируется и рубль. Конечно, при условии отсутствия раскручивания политической и экономической спирали дальше", - сказала Валиева.

Во вторник в США прошли выборы президента страны. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов. При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков.

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