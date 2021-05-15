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Здание посольства США в Москве

США намерены "дать отпор" России в Абхазии и Южной Осетии

© Sputnik / Максим Блинов
Политика
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Sputnik Абхазия
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Россия признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии в 2008 году. Грузия отказывается признавать независимость этих республик, ранее входивших в ее состав.

СУХУМ, 15 мая – Sputnik. Вашингтону следует "дать отпор российскому присутствию" в Абхазии и Южной Осетии, заявил бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Об этом сообщает РИА Новости.

"В Грузии пора дать отпор российскому присутствию в Абхазии и Южной Осетии", – написал он в статье для National Review.

По словам политика, после распада Советского союза и Организации Варшавского договора расширение НАТО еще не завершилось: шесть государств Восточной Европы и Кавказа остались в "серой зоне" между Россией и новыми границами альянса.

© Sputnik / Алексей Дружинин
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По мнению экс-советника, влияние НАТО необходимо распространить и на эту территорию.

При этом, отметил он, Грузия и Украина имеют для США наибольшее стратегическое значение среди государств этой "серой зоны".

Суверенитет Абхазии и Южной Осетии был признан Россией 26 августа 2008 года. Москва не раз заявляла, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Тбилиси отказывается признавать суверенитет республик.

В России в последние годы отмечают рост военной активности стран НАТО у западных и южных границ. Государства альянса регулярно проводят крупномасштабные учения и моделируют бои с российской армией.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что действия НАТО в Европе способствуют росту военной опасности.

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