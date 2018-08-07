Десять лет независимости: эксперты дали оценку экономикам Абхазии и Южной Осетии

Круглый стол в формате видеомоста Москва – Цхинвал – Сухум на тему: "Абхазия и Южная Осетия: десять лет без войны" состоялся в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия во вторник 7 августа.

СУХУМ, 7 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. За десять лет после признания независимости Абхазии и Южной Осетии успехов в развитии экономики немного, но они есть, сказал в интервью Sputnik член экспертного совета Министерства по делам национальностей Республики Северная Осетия – Алания Игорь Дулаев.

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"Если мы говорим об Абхазии, то абхазская сторона утверждает, что половину своего бюджета она уже собирает сама, я думаю, что это достижение. Если мы хотим сегодня все и сразу, то мне кажется, что это очень завышенные ожидания. Когда мы говорим об Абхазии, то это естественно туризм, возможно, порт и сельское хозяйство", — добавил он.

Дулаев подчеркнул, что в России есть рынок сбыта абхазских мандаринов и других продуктов.

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"Постепенно сельское хозяйство развивается. Что касается Южной Осетии, это сельское хозяйство, но даже не столько оно, как транзит, многое будет зависеть от того, как будет решаться проблема транзита через Южную Осетию. Я хочу напомнить, что у нас есть один единственный официальный пункт пропуска между Грузией и Россией – это Верхний Ларс, через который идут грузы из Турции, Ирана, Азербайджана и Грузии. Зимой эта дорого ненадежная, если часть этих грузов пойдет через Южную Осетию, то тогда значительную часть бюджета Южной Осетии будет покрывать", — подчеркнул эксперт.

Кроме того, Южная Осетия нуждается в инвестициях, сказал Игорь Дулаев.

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"Это прежде всего природные ресурсы, которые существуют в Южной Осетии. Когда мы говорим об экономическом развитии, то мы должны связывать это с тем, что происходит, то есть кто будет вкладывать в частично признанные государства, как будут развиваться отношения между Россией и Грузией, Южной Осетией и Грузией, Абхазией и Грузией", — сказал он.

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Экономика Абхазии и Южной Осетии развивается, но очень медленными темпами, отметил эксперт.

"Население Абхазии и Южной Осетии естественно хотело бы гораздо большего. Хочу сказать, что после войны 2008 года были очень высокие ожидания, и задача государственных институтов этих двух республик заключается в том, чтобы хоть в какой-то мере оправдывать эти ожидания. Это вызов, который стоит перед элитой и Южной Осетии, и Абхазии", — подчеркнул эксперт.

Старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев заметил, что важно напрямую не связывать экономическое развитие Южной Осетии и Абхазии с событиями августа 2008 года.

"Те решения, которые тогда принимала Россия, были нацелены на обеспечение безопасности, эти решения по определению не были универсальными, они не могли решить все те проблемы, с которыми сталкивались и еще столкнутся населения Абхазии и Южной Осетии. Что касается безопасности, то она обеспечена, и, конечно, это создает условия для экономического развития, это условие необходимое, но недостаточное", — отметил он.

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Масштаб экономики двух суверенных государств создает сложности для развития, считает Силаев.

"Конечно, это небольшие государства, у них узкий рынок, там есть проблемы ограниченной транспортной недоступности, особенно в Южной Осетии. Конечно, там есть сложности, и были допущены ошибки особенно в первые годы становления Южной Осетии, и помощь России требуется и будет еще требоваться. Это та задача, которую надо решать, помимо обеспечения безопасности, само по себе признание не обеспечивает экономического развития", — сказал эксперт.

Доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Сергей Маркедонов сказал, что в условиях частичной признанности Абхазии и Южной Осетии трудно привлекать зарубежный капитал.

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"Предположим, вы британский бизнесмен и хотите вкладывать в Абхазию, имея в виду грузинское законодательство об оккупированных территориях, вы будете это делать? Ответ в этом смысле ясен, признайте Абхазию, и посмотрим, может быть, она покажет что-то близкое, что показывает Черногория, Хорватия или другие государства. В случае с Южной Осетией очень сложная ситуация, в Абхазии есть Черное море, есть возможность варьировать, но в Южной Осетии этого нет", — заметил Маркедонов.

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Второй момент, который следует учитывать, это падение экономик республик в результате военных конфликтов и постоянная опасность их возобновления.

"Абхазия пережила блокаду не только с грузинской стороны, то есть стартовые возможности были изначально низкими, поэтому если кто-то ожидал увидеть "чикагское чудо" или какое-то иное чудо, то они ошибались, именно понимая рамки имеющихся возможностей и то падение, которое произошло в результате военных конфликтов", — сказал политолог.

В ночь на 8 августа 2008 года грузинские войска атаковали Южную Осетию и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Защищая жителей Южной Осетии, многие из которых были гражданами РФ, Россия ввела войска в республику и вытеснила грузинских военных с ее территории. После "пятидневной войны" Россия признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии, открыв для них возможность развития вне рамок грузинского национального проекта.