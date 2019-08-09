Финальная схватка: в Абхазии пройдет турнир по каратэ-до Шотокан-Рю Казэ Ха

Пресс-конференция, посвященная Кубку и Первенству Европы по каратэ-до Шотокан–Рю Казэ Ха, прошла в пресс-центре Sputnik 9 августа.

СУХУМ, 9 авг – Sputnik, Асмат Цвижба. В Кубке и Первенстве Европы каратэ-до Шотокан–Рю Казэ Ха, которые пройдут в Абхазии с 9 по 11 августа, примут участие более 100 спортсменов, сказал в пресс-центре Sputnik президент Федерации всестилевого каратэ Абхазии Ахра Абухба.

Международные соревнования по каратэ-до Шотокан–Рю Казэ Ха проходят в Абхазии уже в 21-й раз. По словам Абухба, в этом году на первенство приехали участники из России, стран СНГ и даже делегация из Мексики.

"Это финал отборочных соревнований внутри стран-участников. То есть те ребята, которые выиграли отборочные этапы у себя в странах, имеют право представлять свою страну в Абхазии", - объяснил он.

© Sputnik Пресс-конференция, посвященная Кубку и Первенству Европы по каратэ-до Шотокан –Рю Казэ Ха

Вице-президент Международной Федерации каратэ-до Шотокан-Рю Казэ Ха Игорь Садовников отметил высокий уровень подготовки мероприятия и мастерства абхазских спортсменов.

"Школа известна не только в России, но и в Мексике, Франции, Германии и США. Приятно, что школа развивается и ставятся новые планы. Многие думают, что это просто соревнование, но это образовательные школы, которые воспитывают подрастающее поколение и вырабатывают характер", - добавил он.

В Первенстве Европы в Абхазии примут участие и пять каратистов из Таджикистана.

"Мы одна большая семья, которая должна совместно развиваться и воспитывать взаимное уважение. Это самое главное", - сказал официальный представитель Международной Федерации Каратэ-до Шотокан-Рю Казэ Ха в Таджикистане Фатих Табаров.

В этом году четыре абхазских спортсмена пройдут аттестацию на получение черного пояса. Всего в школе каратэ-до Шотокан–Рю Казэ Ха в Абхазии обучаются около 70 человек.

© Sputnik На первенство приехали участники из России, стран СНГ и даже делегация из Мексики

"Честно скажу, немного пошел сбой. Не знаю, с чем это связано. Возможно, ребята подрастают, поступают в вузы России и черные, коричневые пояса уезжают из республики", - сказал Абухба.

Даниил Садовников начал заниматься каратэ в шесть лет. Продолжать семейное дело – долг каждого сына, считает спортсмен. По его словам, для опытного спортсмена участие в соревнованиях – часть жизни.

"Перед тем как выйти, ты уже продумываешь, как будешь действовать, и это придает спокойствия", - добавил он.

Каратэ-до Шотокан - всемирно известная система воспитания личности человека, созданная Великими Мастерами Гитином и Ёшитакой Фунакоши, является основой для других школ и стилей каратэ-до, существующих и возникающих в настоящее время. Каратэ-до практикуется для достижения Фудо-шин – "сознания, которое нельзя сдвинуть".

© Sputnik Международные соревнования по каратэ-до Шотокан–Рю Казэ Ха проходят в Абхазии уже в 21-й раз

Кубок и Первенство Европы каратэ-до Шотокан–Рю Казэ Ха пройдут на базе гостиничного комплекса "Айтар" в воскресенье 11 августа в 13:00.

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