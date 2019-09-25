Рица, кот Брысь и массаж: как пройдет забег "Жемчужина Абхазии"

О том, сколько спортсменов и из каких стран примут участие в забеге, какие современные технологии будут использовать, кто такой кот Брысь и как он будет развлекать бегунов, читайте в материале корреспондента Sputnik Абхазия.

Пресс-конференция, посвященная старту забега "Жемчужина Абхазии", прошла в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия в среду 25 сентября.

Sputnik, Бадри Есиава.

Забег "Жемчужина Абхазии" на дистанции в пять, пятнадцать и двадцать пять километров начнется в 12:00 на озере Рица в субботу 28 сентября. По словам организатора этого спортивного мероприятия и главного судьи Ольги Заботиной, место выбирала она.

"Когда я впервые побывала в Абхазии и посетила озеро Рица, я влюбилась в это место. Организацией спортивных мероприятий наша команда занимается больше трех лет, и мы решили попробовать провести забег не у нас дома, а на территории Абхазии", - отметила Заботина.

Идею поддержали Госкомитет по делам молодежи и спорта Абхазии, руководство Рицинского национального реликтового парка, движение SportApsny, а также давние партнеры и спонсоры.

Всего в забеге примут участие более ста профессиональных спортсменов и любителей в возрасте от 13 до 64 лет, которые будут представлять Абхазию, Россию, Францию, Украину. Большая часть спортсменов из Абхазии.

В забеге "Жемчужина Абхазии" используют современные технологии в виде чипа, закрепленного на щиколотку участников. Этот прибор будет фиксировать расстояние, которое преодолел спортсмен.

Дисквалифицировать участников забега могут за неспортивное поведение и использование транспортных средств. За соблюдением правил соревнований также будут следить волонтеры, которые будут стоять вдоль всего пути от парковки на озере Рица до Сталинской дачи. Расстояние от одной точки до второй - пять километров.

Сооснователь движения SportApsny, ультрамарафонец Денис Саманба признался, что изначально планировал участвовать в забеге, но его попросили стать ведущим, что не позволит ему присоединиться к другим спортсменам. Он также сказал, что трасса эта ему знакома не понаслышке.

"Дорога от дачи Сталина до Рицы очень живописная, и это один из плюсов, который делает этот забег уникальным. Второе – это подъемы и спуски, они небольшие, но требуют специальной подготовки. Если человек привык бегать только по ровной поверхности, то ему будет очень сложно преодолевать такую дистанцию", - сказал Саманба и добавил, что дистанция в 25 километров – это большая проверка на прочность

Во избежание форс-мажорных обстоятельств при необходимости для оказания медицинской помощи на месте будет дежурить бригада медиков и специалистов МЧС Абхазии.

Кот, массаж и призы

Участники забега смогут не только проявить свои спортивные навыки и проверить себя на выносливость, но и развлечься после соревнования. Веселить бегунов будет талисман состязания - некий кот по прозвищу Брысь. В действительности, это будет аниматор в костюме кота, который пробежит небольшое расстояния вместе с участниками и будет их поддерживать, мотивировать.

Каждый участник забег сможет воспользоваться экспресс сеансом спортивного массажа. Для этого в Абхазию пригласили команду массажистов из Санкт-Петербурга, часть из которой уже прибыла в республику.

На точке старта будет звучать веселая и современная музыка, под которую каждый желающий сможет расслабиться после забега.

Финишеры получат медали с надписью "Жемчужина Абхазии", грамоты и подарки от спонсоров. Питание и воду предоставят бесплатно.

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