"Они подарили нам жизнь": как пройдет акция "Бессмертный полк" в Сухуме

Акция "Бессмертный полк", посвященная памяти погибших бойцов во время и после Отечественной войны народа Абхазии, пройдет в Сухуме, Пицунде, Гагре, Гудауте, Новом Афоне, Очамчыре и Ткуарчале.

В пресс-центре Sputnik Абхазия состоялась пресс-конференция, посвященная ежегодной акции "Бессмертный полк", которая пройдет в семи городах республики в честь 26-й годовщины Победы в Отечественной войне народа Абхазии.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Традиционная акция ко Дню Победы

Организатор акции "Бессмертный полк", председатель Ассоциации женщин инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 годов Лариса Тарба рассказала, что идея проведения мероприятия возникла давно.

"Мы реализовали идею четыре года назад, это было очень трудно собрать информацию о погибших. Далее мы должны были распечатать портреты, поставить их в рамки, работа велась каждый день до поздней ночи. При этом надо было выслушать каждого родственника, пропустить их боль через себя", - говорит она.

Количество участников "Бессмертного полка" в этом году составит около трех тысяч.

"Ранее портреты погибших проносили только в Сухуме, затем мы решили распределить по городам. Сами родственники и мы решили, что так будет правильно", - отметила Лариса Тарба.

В этом году "Бессмертный полк" в Ткуарчале, Очамчыре, Гудауте, Пицунде, Сухуме пройдет в День Победы и Независимости Абхазии – 30 сентября. В Гагре акция пройдет 6 октября, в день освобождения города, а в Новом Афоне – 29 сентября.

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В Сухуме участники акции соберутся у здания Абхазского драматического театра в 11:00 30 сентября.

"Мы распределяем портреты и начинаем. Движение участников акции идет по набережной Махаджиров, старт объявлен в 12:00. Затем участники акции свернут на улицу Аидгылара, состоится возложение цветов к мемориалу погибшим бойцам в парке Славы, акция завершится на площади Свободы", - сказала она.

К акции присоединятся студенты Абхазского государственного университета, школьники, молодежь.

Народная акция

Специалист отдела по связям с общественностью компании "А-Мобайл", соорганизатор "Бессмертного полка" Астанда Чкадуа рассказала, что участие в организации мероприятия многое значит.

"Мы вложили в нее много сил, времени и самое главное, вложили в нее душу. Когда мы начинали этот путь в 2016 году, тогда уже было понятно, что "Бессмертный полк" станет неотъемлемой частью и традицией празднования Дня Победы и Независимости. Люди с нетерпением ждут акцию, чтобы вместе с портретами своих родственников пройти этот путь", - говорит Чкадуа.

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"Бессмертный полк" – народная акция, которая объединяет все поколения, нации, взгляды, потому что война коснулась всех, никого не различая, отметила Астанда Чкадуа.

"Эта акция - личная семейная память, это и есть основная мысль "Бессмертного полка". Мы очень горды и рады, что являемся частью этого движения, и уверены, что акция будет жить и дальше, так же, как и память о героях, которые подарили нам жизнь", - заметила она.

Впервые акция "Бессмертный полк" в Абхазии была проведена 30 сентября 2016 года. В ней участвовало около двух с половиной тысяч человек. Жители Абхазии прошли по улицам Сухума от Красного моста до площади Свободы с фотографиями своих родственников, погибших во время Отечественной войны народа Абхазии и после нее от полученных ранений.

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