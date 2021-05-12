Определить векторы в туризме: чему будет посвящен форум "Абхазия – страна души"

Первый Международный туристический форум "Абхазия – страна души" пройдет в Абхазии 13-16 мая. О том, какие темы будут обсуждаться, и что нужно сделать для того, чтобы развивать возможности республики в туризме, на пресс-конференции в Sputnik рассказали участники форума.

Информационное агентство Sputnik Абхазия – информационный партнер первого Международного туристического форума "Абхазия – страна души".

Бадрак Авидзба, Sputnik

Круглые столы и панельные сессии

Первый Международный туристический форум "Абхазия – страна души" будет посвящен обсуждению наиболее актуальных вопросов в области туризма в республике, сказал в начале пресс-конференции председатель Всероссийского объединения туристов Дмитрий Давыденко.

"Предусмотрены панельные сессии и круглые столы, посвященные гостиничному, туроператорскому, страховому делу. Приехало очень большое количество экспертов известных в туристической среде, приехало много журналистов, представители туристического бизнеса, все ведущие туроператоры, турагентские сети, приехали страховщики, которые занимаются страхованием туристов", - отметил он.

Кроме того, продолжил Давыденко, на форум приехали специалисты занимающиеся организацией детского оздоровительного отдыха.

"Абхазия на сегодняшний момент это хорошо узнаваемая страна, которая в основном продается на рынке России. В последнее время начался процесс по изменению качества, то есть, если раньше туриста интересовала только цена, то сейчас интересует качество и люди готовы переплачивать, чтобы получить качественную услугу", - сказал специалист.

Также важно информационное освещение туристических возможностей Абхазии, так как многие из туристов не обладают информацией о республике.

"Многие не знают, что можно в Абхазии посмотреть, не знают, что в Абхазии работают банкоматы, что здесь в ходу российский рубль", - заметил Давыденко.

Генеральный директор издательского дома "Аргументы и факты" Руслан Новиков сказал, что основная задача сейчас состоит в том, чтобы сверить часы и понять основные векторы, по которым нужно идти.

"Мы привезли сюда журналистов из 66 российских регионов, у каждого из них есть свое видение, как правильно рассказывать о туризме в том или ином регионе. И находясь сейчас на месте, общаясь, получая информацию, немного посмотрев страну, нами будет сформирована некая дорожная карта, которая позволит нам правильно излагать цели", - заметил Новиков.

Проректор Института международного права и экономики имени Грибоедова Николай Королев отметил, что высокое качество предоставления туристического продукта формируют кадры.

"Еще в феврале мы подписали меморандум с Теймуразом Владимировичем для того, чтобы заложить научную базу и чтобы передать новые современные практики в подготовке кадров", - сказал он.

Заинтересовать инвестора

Рассказывая о том, как можно заинтересовать иностранных инвесторов вкладывать в развитие туристической отрасли в республике, глава Минтуризма Абхазии Теймураз Хишба сказал, что потенциальные инвесторы должны понимать, какие правила существуют в республике.

"Стратегия развития туризма" находится на рассмотрении у президента, также мы говорим о концепции развития туризма, которая включает в себя солнце, море, сервис и так далее. После этого мы должны принять новый закон о туризме, который не менялся с 2005 года, и после этого, потенциальный инвестор начнет понимать, какие правила игры мы предлагаем, чтобы он пришел в Абхазию", - говорит министр.

Сейчас, Абхазия находится на стадии нового этапа развития туризма, и это подтверждается не только строительством туристического комплекса в селе Тамыш, но еще и такие крупные компании как "Pegas Touristik" берут в управление крупные объекты и готовы строить с нуля, заметил Хишба.

"Потенциальный инвестор понимает, что существуют определенные правила игры, и мы надеемся, что инвесторам нового этапа будет интересно работать в Абхазии. Но на сегодняшний день, я не побоюсь этого слова, те инвесторы, которые заинтересованы в работе в Абхазии, достаточны для развития туристического комплекса страны", - проинформировал министр.

Экзамен для Абхазии

В летний курортный сезон в Абхазии ожидается большое количество туристов, это экзамен для республики, заметил глава Минтуризма Абхазии Теймураз Хишба.

"В этом году к нам приедет тот турист, который привык отдыхать в Европе, то есть он более избирательный. Мы, безусловно, можем надеяться на уникальные природные ресурсы, но это большой экзамен для нашего сервиса, для нашего населения, и как мы справимся с этим сезоном может повлиять на развитие туризма на следующие годы", - сказал он.

Если от гостей Абхазии пойдет положительный импульс, если у них будет положительный эмоциональный фон, то это очень серьезный плюс для республики.

"Мы ожидаем более полутора миллионов человек, вы знаете, как прошли новогодние и весенние праздники и если все пойдет, как идет сейчас, я думаю, эта цифра будет больше", - отметил министр.

Председатель Всероссийского объединения туристов Дмитрия Давыденко также отметил, что в этот туристический сезон будет большая нагрузка на инфраструктуру республики.

"Будет большая нагрузка на гостиницы, рестораны, и они должны с этой нагрузкой справиться", - сказал он.

Вот некоторые темы, которые будут обсуждаться на форуме: "Концепция летнего туристического сезона в Республике Абхазия – качество, безопасность, новые технологии, новые продукты", "Актуальные вопросы страхования туристов в Республике Абхазия", "Актуальные вопросы образования в сфере туризма и индустрии гостеприимства", "Современные инвестиционные проекты и лучшие практики в сфере туриндустрии", "Создание летних оздоровительных лагерей в Абхазии".

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