Аршба о лжепутевках: большие скидки не должны одурманивать туристов

Начальник отдела рекламы и информационного сопровождения Министерства по курортам и туризму Саид Аршба рассказал Sputnik, что туристы, которых "развели" горящими турами в Абхазию, обращаются к ним на горячую линию с жалобами.

"В этом месяце уже 29 звонков поступило на горячую линию, в основном жалобы поступают по факту. Люди уже полностью или половину стоимости путевки оплатили. Когда у них возникают какие-то подозрения по поводу сайта, через который они бронировали тур, звонят нам. В основном людей заманивают большими скидками, горячими турами. Люди наивно верят аферистам и оплачивают туры. А затем они обращаются к нам, таких процентов 45. Мы связываемся с МВД Абхазии или же даем контакты. Люди пишут, через какой сайт оформляли, номер брони, а затем письмо отсылают в министерство. В министерстве по своим каналам проверяют эти данные", - рассказал Аршба.

Прежде чем забронировать турпутевки, он посоветовал туристам найти информацию об отеле на сайте Министерства по курортам и туризму Абхазии.

"Большие скидки не должны одурманивать туристов, прежде чем сделать бронь, надо зайти на официальный сайт министерства. Мы проконсультируем и окажем содействие. Контактный телефон: 8-800-505-42-40", - сообщил Аршба.

Более подробно беседу слушайте в эфире ради Sputnik Абхазия.

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