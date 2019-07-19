Чеха о новом интеллектуальном клубе в Абхазии: подобие салонов ХIХ века

Руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Вадим Чеха в эфире радио Sputnik рассказал об идее создания интеллектуального клуба и о том, какую задачу он перед собой ставит.

Идея создания интеллектуального клуба в Сухуме принадлежит именно абхазской интеллигенции, сказал Чеха в беседе на радио.

"В начале XIX века были писательские салоны, салоны интеллигенции, есть некое подобие того периода. Хорошо, что именно в Абхазии этот клуб, потому что Абхазия как место отдыха привлекает разных людей, а мы в свою очередь будем интегрировать их в деятельность этого клуба. Сюда постоянно ездили писатели и писали об Абхазии. В рамках этого клуба мы не только возродили бы эту традицию, но и усилили бы", - отметил Чеха.

По мнению руководителя представительства Россотрудничества, такого рода клуб позволит позиционировать Абхазию.

"Об Абхазии не всем все известно, а такого формата клуб, где соединяются разные люди, выдается некая оценка культурным и другим важным событиям, которая потом идет и в российские средства массовой информации, она позволяет позиционировать Абхазию с точки зрения абхазо-российского взаимодействия, позволит увеличить и потенциал туристический", - отметил Чеха в беседе на радио.

В рамках круглого стола "Проектная деятельность в сфере культуры и образования: проблемы и возможности", который прошел в Сухуме, было принято положение об интеллектуальном клубе с рабочим названием "Диалог".

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.

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