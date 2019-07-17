ОБСЕ: призываем власти Украины к освобождению Вышинского

СУХУМ, 17 июл - Sputnik. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что в ОБСЕ призывали украинские власти к освобождению руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, передает РИА Новости.

"Суд по делу Вышинского, насколько мне известно, будет проходить 19 июля, в конце этой недели. И, пользуясь случаем, мы в очередной раз призываем власти Украины к освобождению журналиста", - сказал Дезир.

Центральноазиатская конференция СМИ, в которой принимают участие более сотни представителей прессы, гражданского общества и правозащитного сектора из стран региона и Европы, проходит в среду в Бишкеке под эгидой ОБСЕ.

Дело Вышинского

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.

Во время одного из заседаний Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства. Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста.

Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.

В апреле 2019 года более 250 журналистов из России и со всего мира подписали обращение к новому президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом освободить Вышинского.

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