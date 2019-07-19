"Шаг доброй воли": Зеленский готов обменять Вышинского на Сенцова

Кремль ранее призвал Киев сделать первый шаг к улучшению диалога между государствами, отпустив Вышинского, Сенцова в этом контексте не упоминали. В Москве не раз подчеркивали, что их обвинения абсолютно не равнозначны.

СУХУМ, 19 июл — Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов обменять руководителя портала РИА новости Украина Кирилла Вышинского на осужденного в России за подготовку теракта Олега Сенцова, передает РИА Новости.

"Относительно господина Вышинского — если это первые нормальные шаги, если такие условия, то мы готовы. Давайте мы дадим вам господина Вышинского, если вы хотите. Верните нам господина Сенцова", — сказал украинский лидер в эфире телеканала "112. Украина".

По мнению Зеленского, обмен Вышинского на Сенцова станет "первым шагом доброй воли".

Адвокат Вышинского назвала заявления офиса Зеленского информационным вбросом, отметив, что для предметного разговора нужны юридические основания.

Замглавы МИД России Григорий Карасин также прокомментировал предложение украинского лидера.

"Российская сторона в контактах с зарубежными партнерами, в том числе и украинскими, неизменно ставит вопрос об освобождении главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Для нас совершенно очевидно, что он задержан исключительно за профессиональную деятельность, а его "дело" носит исключительно политический характер. Из Киева, действительно, порой звучат идеи о неких вариантах обмена задержанных Украиной граждан России на украинцев, находящихся в местах лишения свободы на российской территории. Среди этих россиян упоминается и Кирилл Вышинский", - сказал Карасин.

Он подчеркнул, что ситуацией с упомянутыми лицами занимаются омбудсмены России и Украины Татьяна Москалькова и Людмила Денисова.

"Буквально 15 и 16 июля они встречались в Киеве и Москве, обсуждали различные аспекты этой проблемы, включая поиск путей решения вопросов, связанных с возвращением удерживаемых граждан двух стран домой", - резюмировал Карасин.

Олег Сенцов был осужден в России на 20 лет колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Его задержали сотрудники ФСБ среди членов диверсионной группы "Правого сектора"*, готовившей атаки в Ялте, Симферополе и Севастополе.

Дело Вышинского

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.

Во время одного из заседаний Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства. Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста.

Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.

В апреле 2019 года более 250 журналистов из России и со всего мира подписали обращение к новому президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом освободить Вышинского.

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