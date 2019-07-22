Хурхумал рассказала, когда вакцина против бешенства не действует

"Бешенство – одно из наиболее опасных инфекционных заболеваний, протекает с тяжелым поражением нервной системы и заканчивается всегда летальным исходом. Вакцинация от бешенства не входит в список плановых вакцинаций, проводится она только в тех случаях, когда человека укусило животное. В первую очередь, если вас покусали, нужно промыть рану мыльной водой, обработать перекисью водорода и обратиться в травмпункт, где всегда есть необходимая вакцина", - сказала Хурхумал.

Врач отметила, что в идеале в медучреждение надо обратиться в первые 72 часа после укуса животного. Если не получится за это время, то не позднее двух недель, иначе вакцина будет бесполезной. Диета вакцинированным не нужна, но употреблять алкоголь нельзя, так как он разрушает вакцину. Инкубационный период вируса зависит от локализации укуса или попадания слюны зараженного животного на тело человека.

"Если в районе нижних конечностей, то инкубационный период удлиняется. Вообще, этот период длится от одного до двух месяцев, но по последним исследованиям, инкубационный период может варьироваться до пяти лет", - отметила инфекционист.

Первые и основные симптомы заражения бешенством – это головные боли, ломота в теле, неприятные покалывания и тянущие боли в месте укуса, раздражительность, боязнь воды и света.

Жители Галского района стали чаще обращаться к врачам из-за укусов домашних или бродячих собак и кошек. За июнь 2019 года обратились 36 человек, зафиксирован и один смертельный исход.

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