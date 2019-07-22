Эйсмонт о возвращении американцев на Луну: план просто наивный

Вице-президент США Майк Пенс сообщил, что его страна в 2024 году намерена отправить астронавтов на Луну. "На этот раз, когда мы полетим на Луну, мы не осуществим визит - мы останемся на ней", ‒ цитирует Пенса РИА Новости.

По словам вице-президента, Вашингтон на "сто процентов" привержен этой цели, а полученный при этом опыт в дальнейшем поможет в отправке человека на Марс. Кроме того, добавил Пенс, администрация американского лидера Дональда Трампа полностью поддерживает программу НАСА "Артемида".

"Сроки слишком амбициозные ‒ в 2024 году вряд ли… Получается, буквально за пять лет все разработать, изготовить, запустить ‒ это, конечно, непросто, это ведь разработка не какого-то отдельного изделия, это целый комплекс. Некоторые элементы этого комплекса может и существуют, но самого главное -ракета-носитель, к его разработке еще и не приступали. Кроме ракеты-носителя и другие составляющие не разработаны, сама концепция не проработана. Конечно, что-то можно заимствовать из того, что было примерно 50 лет назад, но даже это потребует много времени. Рассчитывать, что так быстро этой цели можно достигнуть - просто наивно" ,-отметил Эйсмонт в эфире радио Sputnik.

По его словам, данное заявление можно считать призывом приступить к данным работам, но считать , что они столь быстро дойдут до стадии реализации, звучит как некая мечта.

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