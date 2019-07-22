Неодинокая Луна: как Россия, США, Индия и Китай осваивают спутник

Ученые изучают Луну уже уже более 60 лет, в минувшие выходные человечество отметило полувековой юбилей первой высадки на спутник, а уже в понедельник Индия сообщила об успешном запуске к Луне своей автоматической экспедиции.

СУХУМ, 22 июл - Sputnik. Эпоха изучения единственного естественного спутника Земли - Луны - космическими средствами началась 2 января 1959 года, когда в Советском Союзе был произведен запуск автоматической межпланетной станции (АМС) "Луна-1" – первого космического аппарата, отправленного в сторону Луны. 3 февраля 1966 года станция "Луна-9" впервые в истории совершила мягкую посадку на поверхность Луны.

Важную роль в изучении Луны сыграли пилотируемые полеты к Луне по американской программе "Аполлон", которым предшествовал целый ряд пилотируемых запусков на орбиты искусственных спутников Земли и Луны для отработки всех необходимых для выполнения этой задачи маневров.

20 июля 1969 года состоялась посадка на Луну пилотируемого модуля космического корабля "Аполлон-11" с двумя астронавтами США, запущенного 16 июля с мыса Кеннеди. В это время третий член экипажа оставался в орбитальном модуле. Нил Армстронг стал первым человеком, ступившим на Луну. Астронавты провели фотографирование лунной поверхности, сбор и доставку на Землю лунных образцов.

Интерес к изучению спутника Земли не угасает и сейчас.

© Foto / Flickr / NASA's Marshall Space Flight Center Астронавты космического корабля Аполлон 11 на поверхности Луны

Индийская миссия с луноходом

22 июля 2019 года Индийская организация космических исследований (ISRO) осуществила успешный запуск к Луне автоматической экспедиции "Чандраян-2" с небольшим луноходом на борту.

Изначально планировалось, что долгожданный старт индийской лунной миссии состоится утром 15 июля, однако из-за обнаруженных технических неполадок запуск ракеты был перенесен. Характер этих неполадок так и не был раскрыт на официальном уровне.

В случае успеха "Чандраян-2" Индия станет четвертой страной мира (наряду с США, Россией и Китаем), отметившей свое присутствие на спутнике Земли.

Миссия "Чандраян-2" является продолжением индийской лунной программы, начатой аппаратом "Чандраян-1", который был отправлен к Луне в октябре 2008 года.

Этот аппарат проработал на лунной орбите 312 дней, а также отправил на ее поверхность ударный зонд. "Чандраян-2", в свою очередь, является более сложным проектом, поскольку предусматривает посадку и доставку на Луну небольшого ровера, который в течение одного лунного дня (14 земных суток) будет заниматься изучением минералогического и элементного состава ее поверхности.

Старт лунной экспедиции неоднократно переносился. Изначально планировалось, что ISRO отправит экспедицию в апреле 2018 года, затем - в октябре, после - в январе, апреле и мае 2019 года. При этом причины переноса старта миссии ни разу официально не озвучивались.

© REUTERS / P. RAVIKUMAR Запуск второй лунной миссии Индии "Чандраян-2". 22 июля 2019

Американцы хотят "остаться" на Луне

США в 2024 году намерены отправить астронавтов на Луну и "оставить их там" на некоторое время, заявил американский вице-президент Майк Пенс в интервью телеканалу CBS.

"На этот раз, когда мы полетим на Луну, это будет не просто визит — мы собираемся остаться", — сказал он.

По его словам, Вашингтон на сто процентов привержен этой цели, а полученный при этом опыт в дальнейшем поможет в отправке человека на Марс.

Руководство США долгое время не могло определиться с дальнейшей целью лунной программы. В 2003 году президент Джордж Буш-младший "возобновил" лунную программу. Тогда она включала полеты на Луну и создание постоянной базы на Луне с перспективой полета к Марсу. В 2011 году президент Барак Обама свернул ее. В декабре 2017 года президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о фактическом возобновлении лунной программы.

© AP Photo. Evan Vucci Президент США Дональд Трамп после подписания директивы по политике, направленной на возвращение американских астронавтов на Луну. Архивное фото

В рамках новой лунной программы Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) разрабатывает идею создания международной окололунной станции, с которой человек будет летать на лунную поверхность и обратно на многоразовых аппаратах. В проекте президентского бюджета для НАСА на 2020 год говорилось, что США надеются вновь осуществить высадку людей на Луну к 2028 году, но в марте 2019 года президент Дональд Трамп распорядился отправить американских астронавтов на Луну "любыми средствами" в течение пяти лет.

В результате в конце весны 2019 года НАСА и Белый Дом в очередной раз поменяло свои планы, разделив лунную программу США, получившую имя Artemis ("Артемида"), на две неравнозначных половины. В рамках первой из них Вашингтон намерен построить не всю лунную станцию, а отправить лишь один ее модуль на орбиту Луны, блок PPE (электродвигательный), и использовать ее в качестве своеобразного "перевалочного пункта" для пилотируемых экспедиций на поверхность спутницы Земли. Остальные модули лунной станции НАСА планирует создать и разработать уже после первой высадки астронавтов на поверхность Луны.

Беспилотная "Федерация"

Сейчас в России заново формируется собственная лунная программа. Первое крупное совещание по этой теме Научно-технический совет Роскосмоса провел с Российской академией наук 28 ноября 2018 года.

О новых сроках по исследованию Луны сообщил Дмитрий Рогозин. По его словам, в 2021 году на спутник Земли планируется отправить посадочную станцию "Луна-25", которой предстоит сесть на южном полюсе Луны для поиска водяного льда. В 2024 году к Луне должен полететь орбитальный аппарат "Луна-26", который будет проводить картографирование и дистанционное изучение поверхности естественного спутника Земли.

© Sputnik / Дмитрий Астахов Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин на совещании по вопросу развития Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос"

В 2025 году к ней будет отправлена посадочная станция "Луна-27", которая возьмет пробы грунта на южном полюсе Луны и изучит их. Впоследствии планируется создать дубликаты этих станций, чтобы определиться уже с местом для развертывания российской посещаемой лунной базы.

К 2028 году Россия планирует беспилотный полет к Луне корабля "Федерация" .

Рогозин также сообщал, что пилотируемый полет к Луне с высадкой первого российского экипажа планируется на 2030 год. По его словам, на 2029 год намечен облет спутника Земли, а после 2030 года – развертывание на Луне модулей для жизни и работы космонавтов.

Россия также планирует между 2036 и 2040 годами развернуть на Луне полномасштабную базу, которая должна включать модули с системами жизнеобеспечения и радиационной защитой для проживания космонавтов, центры космического мониторинга Земли, средства энергообеспечения и связи, космические стенды для экспериментов по переработке и использованию лунного вещества и природных ресурсов, стенды для отработки и испытаний новых космических средств и технологий. Вокруг базы должна располагаться лунная астрономическая обсерватория.

"Нефритовые зайцы" из Китая

В октябре 2007 года был запущен первый китайский лунный спутник "Чанъэ-1", который проработал на орбите Луны 16 месяцев и успешно прилунился в марте 2009 года. Собранные им данные позволили китайским ученым создать, в частности, первую тепловую карту Луны.

1 октября 2010 года был запущен китайский спутник зондирования Луны "Чанъэ-2", одной из основных задач которого был сбор необходимых сведений для осуществления успешной посадки космических аппаратов на поверхность Луны. Завершив работу по передаче снимков высокого разрешения лунной поверхности, 13 декабря 2012 года "Чанъэ-2" пролетел мимо астероида Таутатис и сделал его снимки.

В 2013 году Китай направил на Луну луноход "Юйту" ("Нефритовый заяц"). Он находился на борту посадочного модуля "Чанъэ-3", который сел на спутник Земли в кратере Залив радуги 14 декабря 2013 года.

Луноход осуществлял исследование лунной поверхности в течение 31 месяца, превысив расчетный период работы на 19 месяцев. За это время луноход смог выполнить большое количество сложных миссий, в том числе впервые сделать снимки геологических слоев Луны. 3 августа 2016 года стало известно, что он прекратил свою работу.

В 2019 году Китай приступил к реализации очередной фазы своей лунной программы – первой в истории Земли посадке на обратную сторону Луны. Для этого в мае 2018 года был запущен уникальный спутник связи "Цюэцяо" ("Сорочий мост"), способный поддерживать связь между аппаратом "Чанъэ-4", первой миссией на обратной стороне Луны, и центром управления полетов в Пекине.

Китайская лунная программа в будущем предусматривает доставку лунного грунта аппаратами "Чанъэ-5" и "Чанъэ-6". После этого планируется начать подготовку к пилотируемому полету на Луну со строительством лунной базы. В апреле 2019 года глава Национального космического управления Китая (CNSA) Чжан Кэцзянь заявил, что КНР намерена построить исследовательскую станцию на южном полюсе Луны и осуществить лунную пилотируемую миссию в течение 10 лет.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.

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