Лосева о "Едином билете" в Абхазию: не нужно думать, как выстроить маршрут

"Единый билет" - это возможность путешествовать из любого города России, в котором есть железнодорожный вокзал или аэропорт, в Абхазию, с пересадкой в аэропорту в Сочи или на вокзале в Адлере. Мы не осуществляем просто перевозку из Сочи в Абхазию, это несложно сейчас сделать, нам интереснее, чтобы у человека не возникало вопросов и проблем при пересадке. Мы приблизили место пересадки к месту конечного пункта поездки на поезде или на самолете, чтобы человек, планируя поездку, не задумывался, как будет выстроен его маршрут. Мы соединяем два вида транспорта. Делаем эту покупку билета комфортной", - сказала пресс-секретарь Единой транспортной службы.

По словам Лосевой "Единый билет" с железнодорожной составляющей можно купить на сайте РЖД и в железнодорожных кассах или же "Единый билет" с авиационной составляющей реализуется во всех авиакассах и на порталах по продаже авиабилетов.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.

"Единый билет" в Абхазию поступит в продажу с 23 июля, а перевозки из Сочи в республику начнутся уже с 24 июля. Пассажиры, которые хотят воспользоваться услугой, могут выбрать один из пяти городов Абхазии: Гудауту, Новый Афон, Гагру, Пицунду и Сухум.

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