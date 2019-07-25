Герия о популяции клопа в Абхазии: природа устроила "пришельцу" стресс

Начальник Государственной службы защиты растений Министерства сельского хозяйства Владимир Герия в беседе на радио отметил, что сложившиеся климатические условия и применение химических средств повлияли на популяцию клопа в Абхазии.

Мраморные клопы появились на Черноморском побережье Абхазии в большом количестве около четырех лет назад. Вредитель быстро освоился в республике. Насекомое питается молодыми листьями и плодами. Наибольший вред причиняет плодовым и ягодным культурам. Может вредить овощным и зерновым культурам.

"Конкретно говорить о том, что существует вредитель или болезни, которые уменьшают численность популяции клопа, я не готов, но очевидно, что есть стрессы, которые не дают распространятся, как это было на первых этапах его появления. Это пришелец, это не аборигенное насекомое. Есть масса условий, которые не дают распространяться вредителю, в том числе перепады температуры в природе. Выше 30 градусов неблагоприятные условия для развития клопа. Насекомые, которые готовы были полететь после первого цикла развития, не смогли это сделать, это связано с засушливыми, жаркими климатическими условиями, одновременно применение химических средств дает стресс популяции. Мы констатируем то факт, что клопа стало меньше, это очевидно, но будет ли продолжаться снижение с такой динамикой, сказать сложно", - сказал Герия.

По словам специалиста, обязательно у клопа появится естественный враг, может, он уже есть, может, он только начинает зарождаться. Природа с годами будет поглощать независимо от наших мер, которые мы принимаем, отметил Герия.

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