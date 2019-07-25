Головатюк: конфликт Турции и США начался после попытки свержения Эрдогана

Российские С-400 стали лишь предлогом для эскалации напряженности, а США попросту не хотят развития Турции и заинтересованы в усилении другого игрока, считает член президиума Общероссийской организации "Офицеры России", полковник запаса Андрей Головатюк.

"Эрдоган находится у власти, мы знаем, что он очень опытный и властный политик, который долго шел к власти в Турции. Он провел ряд существенных изменений в конституции и политической системе Турции. Существенным поворотом в сторону России и существенным разрывом между Турцией и США, была та попытка военного переворота и свержения Эрдогана два года тому назад. Считаю, что основной рубикон был пройден после этого, когда существенно нарушились отношения Турции и США, потому что США попытались свергнуть Эрдогана и поставить на должность руководителя страны человека, который полностью отвечал бы требованием США", - сказал Головатюк в эфире радио Sputnik.

Отношения США и Турции осложнились из-за того, что Анкара заключила с Москвой контракт на поставку зенитно-ракетных комплексов С-400. В Вашингтоне выражают недовольство по этому поводу, утверждают, что С-400 не совместимы со стандартами НАТО, и грозят Турции санкциями, в том числе отказом поставлять истребители F-35. В середине июня Пентагон объявил, что больше не будет принимать турецких пилотов на обучение на F-35, а тем, кто уже обучается, предписал покинуть Штаты до 31 июля.

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