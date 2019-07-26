Шашура о военном лагере для детей в Абхазии: мы не учим убивать, мы учим дисциплине

В начале августа в Абхазии вновь заработает военно-патриотический лагерь для детей. Сейчас идет активная подготовка к обустройству территории лагеря, продолжается набор желающих обучиться первоначальным навыкам военного дела, сказал руководитель лагеря и командир тактического подразделения "Нерс" Денис Шашура.

"Кто такой сегодня военный или боец подразделения, это сын родины и представитель флага, земли, и носитель своих традиций. Это в первую очередь дисциплинированный человек, который никогда не пойдет против закона. В военном лагере мы не учим убивать, как многие нам пишут, мы этим не занимаемся, мы учим детей дисциплине, потому что это важно. Если даже они не будут военными кадрами, но это пригодится им в жизни, в любой работе, неважно, это журналист или учитель", - отметил Шашура.

По словам командира тактического подразделения "Нерс" существует проблема со срочной службой в Абхазии. Люди не идут на службу, и это надо менять, менять со школьной скамьи, отметил он.

"Кто-то говорит, что мы должны ограничиться НВП в школе, но этого нет, а там, где есть, поют песни и автомат разбирают. Мы же занимаемся дисциплинарными навыками, мы показываем, кто такой настоящий военный. Это не тот человек, который может развернуться от проблемы, а тот, кто встретит ее в лицо", - сказал командир тактического подразделения "Нерс".

Денис Шашура подчеркнул, что для них очень важно, что родители, отдавая детей в военный лагерь, им доверяют.

"Мы любим своих курсантов, а они нас. Они звонят нам в день по несколько раз, и это дети по 12-13 лет. Для нас это многое значит, что мы стали для них примером", - сказал Шашура.

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