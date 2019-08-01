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Кобахия рассказал, как в Москве будут голосовать на выборах президента Абхазии

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Темы:
Выборы президента Абхазии (47)
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Председатель избирательной участковой комиссии № 4 в Москве Беслан Кобахия в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал, как будет организовано голосование за президента Абхазии в столице России.

Кобахия сообщил, что послом Абхазии в России Игорем Ахба направлено письмо в ЦИК Абхазии с просьбой о выделении средств на организацию избирательного участка в Москве. Запланировано, что участок будет организован там же, где на прошлых президентских выборах, по адресу улица Донская, 18/7, строение 1. 

© Sputnik / Виталий Белоусов
Посольство Абхазии в Москве ожидает около тысячи избирателей на выборах президента

"По количеству избирателей, которые могут принять участие в выборах в Москве, мы ориентируемся на прежние цифры. В прошлый раз это было около одной тысячи человек. Думаю, что в этом году будет примерно также. Избирателю нужно будет предъявить абхазский паспорт, мы зафиксируем, что он пришел на наш избирательный участок. Единственное ограничение будет в том, чтобы паспорт был действительным, не с истекшим сроком действия. В остальном, думаю, мы проведем все слаженно, честно, чисто и порядочно", - сказал Беслан Кобахия.

Открытие участка в Москве намечено за десять дней до дня выборов, рассказал Кобахия.  

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия

Президентские выборы в Абхазии пройдут 25 августа.

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Темы:
Выборы президента Абхазии (47)

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Теги:
Абхазия, президентские выборы


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