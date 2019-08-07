Акаба о выплатах воинам-афганцам Абхазии: для кого-то копейки, для нас – помощь

Участники войны в Афганистане, проживающие в Абхазии, будут получать ежемесячные пособия в размере трех тысяч рублей, такое постановление принял Кабинет Министров республики во вторник 6 августа.

"Для нас 15 февраля, день вывода советских войск из Афганистана, - праздник. В этот день президент нам пообещал выделить из своего фонда каждому участнику боевых действий выплату в размере трех тысяч рублей. В наше время три тысячи рублей для кого-то нормальная сумма, дополнительная материальная помощь, а для кого-то три тысячи – это как три копейки. Для меня это нормально, и я благодарен. Это как прибавка к пенсии, к зарплате. Я являюсь инвалидом войны в Афганистане, получаю пенсию в размере 7,5 тысячи рублей. Поэтому я доволен, мне будет хватать на сигареты", - сказал Акаба.

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Всего в Абхазии эти пособия будут получать 130 участников боевых действий в Афганистане. На эту категорию граждан никогда раньше не распространялись ежемесячные пособия, они получали надбавку к пенсиям.

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