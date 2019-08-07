Барциц: сельский туризм в Абхазии набирает обороты

Что собой представляет сегодня сельский туризм в Абхазии, в интервью Sputnik рассказал заместитель министра по курортам и туризму республики Астамур Барциц.

Сельский туризм в Абхазии сегодня развивается намного активнее, чем в предыдущие годы, отметил Барциц.

"В этом направлении есть потребность. Все объекты благоустроены, все приведено в норму. Сельский туризм у нас в основном – это "Абхазское застолье", которое мы проводим в селах Дурипш, Мгудзырхуа, в селах восточной Абхазии. Развивается также такое направление сельского туризма, как знакомство с бытом, традициями, с работой селян на месте, в селе. Есть соответствующие туры, которые мы сегодня готовы предоставить туристам. Помимо этого, есть туры, которые подразумевают агротуризм. Люди приезжают непосредственно, когда идет сбор урожая винограда, цитрусовых, и участвуют в этом", - рассказал Барциц.

Он также отметил, что для таких программ тщательно отбираются места. В частности, в селе Мгудзырхуа, расположенном на берегу моря, специально для этого подготавливают дома со всеми удобствами. Подобные программы набирают обороты и в ближайшем будущем будут пользоваться популярностью, считает заместитель министра по курортам и туризму.

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.

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