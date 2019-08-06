Еще не осень: более 600 тысяч туристов посетило Абхазию с мая 2019 года

Однодневные экскурсии в Абхазию стало посещать в среднем на 10-15 тысяч человек больше, чем за аналогичный период прошлого года.

СУХУМ, 6 авг — Sputnik, Бадри Есиава. Около 600 тысяч туристов посетили Абхазию с мая по июль 2019 года, рассказал корреспонденту Sputnik замминистра по курортам и туризму Абхазии Астамур Барциц.

С однодневной экскурсией Абхазию посетили 350 тысяч гостей и около 250 тысяч провели в республике свой отпуск, уточнил Барциц.

Он добавил, что показатели по однодневным экскурсиям превышают показатели прошлого года на 10-15 тысяч человек. В частном секторе количество койко-мест не увеличилось, поэтому цифры практически не изменились.

При этом Барциц подчеркнул, что Министерство по туризму Абхазии делает упор на то, чтобы туристы приезжали в республику на более долгий срок.

"В среднем, турист проживает у нас семь-восемь дней. Нам хотелось бы, чтобы он отдыхал в Абхазии хотя бы 10-12 дней. За последний год нашим ведомством проделана большая работа в информационном плане. Мы впервые запустили наш туристический портал, где размещено более двухсот экскурсионных объектов. Зайдя на этот портал, турист может получить информацию об истории объекта, его характеристику, график работы, контактные телефоны и стоимость билетов", - рассказал Барциц.

Потенциальный гость страны может ознакомиться на туристическом портале с реестром объектов размещения. Эта информация, подчеркнул замминистра, исключит вероятность мошеннических схем.

За курортный сезон 2018 года Абхазию посетило около одного миллиона туристов, что на 200 тысяч больше, чем было в 2017 году.

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