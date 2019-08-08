Трапш о признании мировым сообществом геноцида осетин: вода камень точит

В день годовщины "Пятидневной войны" в Южной Осетии политолог Николай Трапш в эфире радио Sputnik Абхазия прокомментировал заявление югоосетинской стороны о признании геноцида осетинского народа в 1920 году со стороны Грузии.

Позиция Тбилиси на Женевских дискуссиях чревата повторением трагедии, аналогичной агрессии Грузии против Южной Осетии в августе 2008 года, об этом заявили в МИДе республики накануне одиннадцатой годовщины военного вторжения. Незадолго до этого Парламент Южной Осетии направил в Госдуму России обращение о признании геноцида югоосетинского народа со стороны Грузии в 1920 году.

"С точки зрения грамотной информационной политики, заявление президента Южной Осетии важное, оно действительно имеет резонанс, играет роль кирпичика в том, чтобы формировать мнение мирового сообщества о том, что происходит вокруг южной Осетии сейчас. С другой стороны, мы должны понимать, что есть гораздо более весомый геноцид, связанный с армянами, который встречает серьезное противодействие самых разных сил, отнюдь не только Турции, а в процессе его международного признания, то в случае с Осетией вдвойне сложнее", - отметил Трапш.

По словам политолога, геноцид сейчас - размытое понятие. Настолько дифференцирована правовая среда, в которой это понятие рассматривается, что добиться чего-то серьезного невозможно, отметил он.

"Политика информационная должна быть активной, в противном случае будет восприниматься не точка зрения Южной Осетии или Абхазии, а точка зрения наших оппонентов, которые заинтересованы в том, чтобы ее навязать мировому сообществу. То есть говорить об этом надо, не ссылаясь на то, что это недостижимо. Во-первых, вода камень точит, а во-вторых, это нужно здесь и сейчас", - сказал Трапш.

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