Захарова гражданам Грузии, желающим посетить Абхазию: обращайтесь напрямую

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обращения граждан Грузии касательно того, что Россия им, якобы, не дает посетить Абхазию и Южную Осетию.

Официальный представитель МИД России предложила гражданам Грузии напрямую обращаться к властям республик.

"Я получаю большое количество обращений от граждан Грузии, молодежи, которая пишет их в своеобразной манере. Они говорят о том, что им хочется посетить Абхазию, Южную Осетию, а мы не даем это сделать. Я задаю им вопрос: "Кто вам рассказал, что Россия не дает это сделать?" Это миф, неправда, обращайтесь напрямую к Абхазии и Южной Осетии и решайте вопросы , которые стоят на повестке на двусторонней основе. И еще, постоянно обвиняя Россию и Южную Осетию, Грузия и ее западные партнеры сами позволяют себе шаги, которые иначе, как откровенным нагнетанием напряженности на границе назвать нельзя", - сказала Захарова.

В качестве примера она привела политический туризм. Вывоз иностранных дипломатов в приграничную зону с Южной Осетией.

"Это скоординированные с местными грузинскими властями и спецслужбами, так называемые тренировочные проникновения на югоосетинскую территорию, а также скандальные рейды небезызвестных грузинских, так называемых неправительственных организаций, и регулярно проводимые с участием грузинских воинских подразделений масштабные учения под эгидой НАТО с обязательным приграничным компонентом", - отметила Захарова.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.

Россия 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.

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