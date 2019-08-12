Эйсмонт об астероиде "с пирамиду Хеопса": NASA преувеличивает опасность

Данные NASA о размере приближающегося к Земле астероида преувеличены, считают ученые. Астероид, который приблизится к Земле в конце августа, по своим размерам не превосходит известную пирамиду Хеопса, подчеркнули ученые из Российской академии наук (РАН).

“Потенциально опасный” астероид, превосходящий по своим размерам Великую пирамиду Гизы, известную также как пирамида Хеопса, приблизится в конце августа к Земле, об этом свидетельствуют данные NASA.

В американском космическом агентстве отметили, что OU1 окажется в 40 раз ближе к Земле, чем Венера.

Все астероиды, которые могут угрожать Земле, к настоящему времени каталогизированы, отметил в комментарии радио Sputnik ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

"Такое заявление от имени NASA для меня удивительно, потому что те астероиды, которые представляют опасность, уже в значительной мере коталогизировны, в том числе и астероиды размером с пирамиду Хеопса. На самом деле это размер не такой уж страшно большой, но астероид такого размера действительно может представлять опасность для земли… "Люди любят, когда их пугают, поэтому часто появляются такого рода объявления, заявления. Открывается астероид, но он промахивается – параметры движения определяются по недостаточному количеству наблюдений и оказывается, что опасность преувеличена…", – отметил эксперт.

Высота пирамиды Хеопса в настоящее время составляет примерно 136,5 метра, что позволяет ей оставаться крупнейшей среди египетских пирамид. Эксперты оценивают примерный возраст памятника архитектуры примерно в 4,5 тысячи лет. Объект является частью Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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