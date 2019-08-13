Тихонова о "Богеме" Пуччини в Абхазии: с замиранием сердца ожидаем премьеры

Режиссер-постановщик оперы "Богема" итальянского композитора Джакомо Пуччини Мария Тихонова на пресс-конференции в Sputnik Абхазия рассказала о том, как идет подготовка к премьере на сцене РУСДРАМа.

Мы постараемся рассказать всю историю, которую Пуччини вложил в оперу "Богема", отметила Тихонова в пресс-центре Sputnik Абхазия.

"Для меня интересно поставить оперу "Богема" за такие короткие сроки, у нас мало времени, но при этом у нас настолько слаженная команда, настолько потрясающие солисты и настолько интересный процесс… Мы ставим вроде как концертное исполнение, но получается не совсем так. Действие происходит на сцене, артисты все в образах, в костюмах и минимальные, но все же декорации. Мы постараемся рассказать всю историю, которую Пуччини вложил в оперу "Богема". Пуччини - это самый потрясающий композитор в истории музыкальной культуры вообще Европы. Эта опера, она о сегодняшнем дне и о человеческих чувствах, которые мы испытываем сегодня, здесь, сейчас, поэтому невозможно остаться равнодушным. Подготовка идет полным ходом, у нас осталось пара дней, мы уже вышли на сцену, уже приехал оркестр, и, конечно, мы с замиранием сердца все вместе ожидаем премьеру", - сказала Тихонова в пресс-центре Sputnik Абхазия.

Мария Тихонова также поделилась своими впечатлениями от пребывания в Абхазии.

"Я первый раз в Абхазии, и для меня это большая радость, и я, если честно, влюбилась в вашу республику. Это замечательное место и потрясающая природа", - сказала Тихонова.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.

Опера "Богема" пройдет в РУСДРАМе 15 августа в рамках проекта GRAND OPERA GALA, который проводится совместно с Министерством культуры и историко-культурного наследия Абхазии. GRAND OPERA GALA с участием абхазских оперных исполнителей впервые прошел на сцене Абхазского драматического театра в 2015 году.

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