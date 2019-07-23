Экс-премьер Украины призвал освободить Вышинского и выплатить ему компенсацию

По словам Азарова, ситуация с арестом журналиста - полный абсурд , и президент Украины Владимир Зеленский это понимает. Он также считает, что власти Украины поступают неправильно, предлагая обменять Вышинского на кого-то из осужденных в РФ украинцев.

СУХУМ, 23 июл - Sputnik. Киевские власти должны освободить из-под стражи руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, извиниться перед ним и выплатить компенсацию, заявил РИА Новости бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

"Ему (Зеленскому - ред.) пошло бы сейчас в плюс дать указания соответствующим лицам, принять соответствующие закону решения и освободить. Извиниться и заплатить компенсацию. Если он это сделает, то покажет, что соответствует посту президента", — сказал Азаров.

Он также считает абсурдными обвинения в адрес Вышинского. "Измена родине. К каким секретным документам имел доступ Вышинский, что он мог изменить родине?" — возмутился Азаров.

Арест журналиста Азаров назвал полным абсурдом, по его словам, президент Владимир Зеленский это понимает. Кроме того, бывший премьер считает, что Киев поступает неправильно, предлагая обменять Вышинского на кого-то из осужденных в России украинцев.

Руководителя портала РИА Новости Украина задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвиняют в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы. На прошлой неделе срок его содержания под стражей продлили до 19 сентября.

Сам Вышинский назвал обвинения ложью и манипуляцией и отметил, что за время его работы главредом РИА Новости Украина СБУ ни разу не предъявила ему претензий.

На последнем заседании по делу журналиста суд продлил ему арест до 19 сентября.

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