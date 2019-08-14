Дащян о начале войны в Абхазии: не думал, что начнется, когда все жили по-братски

Кавалер ордена Леона, депутат Парламента Левон Дащян в интервью Sputnik Абхазия сказал, что Отечественная война народа Абхазии застала всех врасплох.

В Абхазии отметили 27-ю годовщину начала Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.

"Война всех нас застала врасплох. Никто и не думал, что может быть такое, когда все национальности жили бок о бок. С первого дня наши соседи отличились своей жестокостью, и война запомнилась только этим", - сказал Дащян.

По словам ветерана, забыть войну невозможно, и каждый год он приходит к мемориалу Боевой Славы, чтобы почтить память павших.

"Мои предки родились и выросли в Абхазии, и я встал на защиту своего дома, Родины. В Абхазии нет человека которого не затронула война. Кто посчитал нужным, взялся за оружие. Мы все помним Отечественную войну народа Абхазии и каждый год приходим к мемориалу Боевой Славы почтить память павших", - сказал Дащян.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.

14 августа 1992 года отряды национальной гвардии Грузии под предлогом охраны железной дороги вторглись на территорию Республики Абхазия. Вторжение в Абхазию носило кодовое название "Меч".

Грузинская армия встретила вооруженное сопротивление со стороны абхазских ополченцев и пришедших им на помощь добровольцев с Северного Кавказа и юга России. Война длилась 413 дней и ночей. Победа Абхазии над Грузией была одержана 30 сентября 1993 года.

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