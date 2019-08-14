Валерия Адлейба о съемках в фильме: возможность поделиться своей историей

Исполнительница одной из главных ролей в российском документальном фильме "Интернет для всех" Валерия Адлейба рассказала на радио Sputnik о том, как проходили съемки и почему она согласилась участвовать в фильме.

Съемки эпизодов документального социального фильма "Интернет для всех" проходили в Абхазии с 8 по 13 августа.

"Я, конечно же, сразу согласилась, с Михаилом (Михаил Комлев - режиссер картины "Интернет для всех", президент Фонда поддержки социального кино в России - ред.) мы уже два года дружим. Очень обрадовалась, так как это хорошая возможность поделиться моей историей. Помимо того, что я рассказываю свою историю в фильме, мы посетили несколько красивых мест Абхазии, которые войдут в кино, и это хорошая возможность в очередной раз показать жителям других стран нашу Абхазию, ее природу", - рассказала Адлейба.

По ее словам, самым сложным было вставать по утрам, так как съемки начинались в пять утра.

"Но съемки проходили весело, все нравилось и про усталость моментально забывалось. Мы поехали на озеро Рица, катались на катамаране, я спела несколько песен. Мне кажется, получилось очень красиво. Потом мы ездили в Новоафонскую пещеру, там я тоже пела. В пещере хорошая акустика, и мы решили этим воспользоваться. Перед съемками мы просто сели с Михаилом и обсудили, что я буду рассказывать, какого-то определенного сценария не было. В принципе, это моя биография, моя история", - сказала Адлейба.

Более полную версию беседы можете услышать в эфире радио Sputnik Абхазия.

Фильм "Интернет для всех" расскажет зрителям о том, как интернет может изменить жизнь любого человека. Авторы ленты продолжительностью 45 минут покажут историю десяти героев, которым с помощью интернета удалось наладить жизнь и найти свое место в ней. Премьера картины назначена на 19 сентября 2019 года в Большом зале Дома кино в Москве.

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