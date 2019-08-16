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Цкуа о Дворце культуры в Новом Афоне: хотелось бы еще и спортзал

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Новый Дворец культуры в Новом Афоне – это культурный центр, который позволит увести молодежь с улицы, отметил в интервью журналистам начальник отдела по делам молодежи при администрации Нового Афона Михаил Цкуа.

В Новом Афоне завершилась капитальная реконструкция Дворца культуры, официальное открытие которого прошло в четверг 15 августа.

"Все очень красиво, все предусмотрено, сделано на высшем уровне. Мы давно ждали, чтобы в новом Афоне появился Дворец культуры. В городе очень много детских творческих коллективов, много активных детей, которые будут развиваться, поднимать свой потенциал", - сказал Цкуа.

В новом Дворце культуры детям предоставят не только главную сцену, но и залы для секций шахмат, домино, на втором этаже здания будет функционировать городская библиотека.

Открытие Дворца культуры в Новом Афоне
© Sputnik / Томас Тхайцук
Дом для молодежи: в Новом Афоне открыли Дворец культуры

"Создали культурный центр, в котором молодежь будет развиваться и уйдет с улицы. И это хорошо, ради этого мы должны жить. Хотелось бы, чтобы еще такой спортзал у нас в городе появился, так как его нет. Школьный ресурс не хочется затрагивать, это неправильно. Если бы у нас появился спортзал, мы бы сказали всем огромное спасибо", - отметил Цкуа.  

Дворец культуры Нового Афона восстановлен за счет средств республиканского бюджета. Бюджет проекта предусматривал 30 миллионов рублей. Заказчик ремонтных работ – Управление капитального строительства Абхазии.

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Теги:
Абхазия, Новый Афон


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