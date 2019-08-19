Бондаренко о чемпионате по рыбной ловле в Абхазии: рыба клевала, но вся выжила

Главная цель проведения соревнований по рыбной ловле в Абхазии в том, чтобы доказать любителям рыбалки, что система "поймал – отпустил" работает, отметил президент Федерации рыболовного и охотничьего спорта Абхазии Альберт Бондаренко в интервью Sputnik.

Чемпионат Абхазии по ловле рыбы спиннингом с берега прошел в минувшие выходные в республике очень хорошо, без эксцессов, отметил Бондаренко.

"Вся рыба, привезенная и запущенная в речку выжила. Было много поклевок и поимок. Погода не подвела, в горах не было дождей. Сами соревнования прошли на высшем уровне", - рассказал Альберт Бондаренко.

Как отметили организатор соревнований, главная цель проведения подобных соревнований состоит в том, чтобы показать молодежи и всему населению республики, что можно ловить рыбу по системе "поймал – отпустил".

"Чтобы бережно относиться к рыбе, к природе. Если человек начнет относиться бережно к чему-то одному, он также бережно будет относиться ко всему остальному. Мы уже пятый год проводит соревнования и за свои деньги покупаем рыбу, выпускаем в наши реки. Зарыбили уже три реки. За все это время мы выпустили свыше 30 тысяч половозрелых особей рыбы. Это тоже играет большую роль, так как 20 лет мы рыбу только забирали. Ее не становится больше. Мы же стараемся восстановить поголовье форели, чтобы нашим детям и внукам было что поймать и увидеть", - сказал президент Федерации рыболовного и охотничьего спорта Абхазии Альберт Бондаренко.

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия 19 августа в 18 часов 30 минут.

Соревнования проходили на реке Юпсара на 25 километре Бзыбского ущелья. Участие в них приняли 14 команд из Абхазии, Осетии, ДНР, ЛНР и из разных регионов России. В реку накануне соревнований было запущено 2400 половозрелых особей форели.

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