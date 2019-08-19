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Адгур Кове
© Sputnik / Томас Тхайцук

Кове о "Ромео и Джульетте" в Абхазском театре: проверка молодых артистов в большом деле

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Режиссер "Ромео и Джульетты" Адгур Кове рассказал, что одной из главных задач при постановке нового спектакля в Абхазском драматическом театре было дать возможность молодым актерам проявить себя.

Премьера "Ромео и Джульетта" в постановке режиссера Адгура Кове состоится в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба 21 и 23 августа.
 "Работа была непростая и интересная. Спектакль  "Ромео и Джульетта" выплыл в последний момент с целью дать возможность проявить себя той молодежи, которая, закончив, высшие специализированные театральные  заведения в Москве и Санкт-Петербурге влилась в труппу театра", - сказал режиссер постановки Адгур Кове. 

Данная пьеса о свежести чувств и гимн любви , подчеркнул он.

"В центре внимания пьесы находятся в основном молодые персонажи. Нам показалось это возможным вариантом для творческого разговора и с труппой и уже, когда спектакль готов, то и со зрителем", - сказал Кове.

По мнению режиссера, задача проверки молодежи в большом деле, таком, как игра в спектакле "Ромео и Джульетта", была решена.

"Мне кажется, что у Абхазского театра сейчас такой ключевой момент. Молодежь крайне перспективная, обученная, грамотная, интеллектуальная, артистичная и обладает огромным количеством позитивной энергии. Абхазскому театру на данный момент можно позавидовать, но  при условии, что работы будет много, и работой будут охвачены все люди, приглашенные в коллектив", - сказал режиссер.

Постановка спектакля "Ромео и Джульетта" по Шекспиру приурочена к юбилею Абхазского театра - 90 лет тому назад была открыта абхазская драматическая студия, которая подготовила первую плеяду профессиональных актеров. 

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Теги:
Абхазский драматический театр, Россия, Абхазия


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