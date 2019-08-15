"Борцы с чумой" дошли до Сухума: перформанс Абхаздрама к премьере "Ромео и Джульетты"

Актеры Абхазского драматического театра вышли на набережную Сухума и ошеломили жителей и гостей столицы.

В преддверии премьеры "Ромео и Джульетта" актеры Абхазского драматического театра переоделись в костюмы борцов с чумой и начали распространять буклеты к спектаклю. Но жители и гости столицы приняли борцов с чумой за смерть с косой. Реакция у людей была разная. Одних это испугало, других же, напротив, обрадовало, и они не стали упускать возможности сфотографироваться "со смертью".

Идея выпустить борцов с чумой на набережную Сухума возникла у режиссера Адгура Кове. По мнению авторов спектакля, такая форма распространения информации о спектакле привлекает внимание людей.

Жители и гости столицы оценили задумку режиссера. Многие, которые даже не слышали о премьере, захотели сходить на нее и посмотреть на абхазских "Ромео и Джульетту".

"Пришлось когда-то читать "Ромео и Джульетту". С самого начала я так и подумал, что это какой-то перформанс театра. Мне нравится. Это зрелищно и интересно. А еще мне интересно, как перевели "Ромео и Джульетту" на абхазский язык. Поэтому мы берем билеты и идем", – поделился впечатлениями прохожий.

Премьера "Ромео и Джульетта" в постановке режиссера Адгура Кове состоится в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба 21 и 23 августа.

Читайте также: