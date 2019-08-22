Чеха о базе НАТО в Грузии: американцы - самые крупные "кидальщики"

Исторические примеры сотрудничества США с другими странами показывают, что американцы "кидают" своих партнеров, сказал руководитель Россотрудничества Вадим Чеха, выступая на круглом столе по вопросу безопасности в связи с наращиванием военной силы в Грузии.

Дестабилизация таких стран, как Ливия, Сирия, Украина началась не с боевых технологий, не боевыми средствами, а за счет организации сетевого взаимодействия, отметил Чеха.

"Современная ситуация взаимодействия США со многими государствами характеризуется тем, что США организовывает по тем или иным причинам неугодным государствам комплексный удар. Он включает не столько военную составляющую, сколько составляющую в информационной области, в экономической, составляющую, связанную с сетевыми технологиями. Дестабилизация таких стран, как Ливия, Сирия, Украина началась именно не с боевых технологий, не боевыми средствами, а за счет организации сетевого взаимодействия. Абхазское общество, в его стремлении сохранить традиционный уклад, является мощным противовесом современным сетевым технологиям", - отметил Чеха.

Говоря о сотрудничестве Грузии и США, Чеха подчеркнул, что есть множество примеров, где американцы кидают своих партнеров.

"Сотрудничество Грузии и Америки принесло эффект в создании картинки. Тем не менее исторические примеры сотрудничества США с другими странами показывают, что американцы самые крупные "кидальщики" в мире. Можно привести много примеров такого кидания, боюсь, что в отношении Грузии будет задействован такой же механизм", - сказала Чеха.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.

Круглый стол, посвященный вопросам безопасности в связи с наращиванием военной силы в Грузии, а также "мирными" инициативами, которые использует западный сосед для "урегулирования конфликта с Абхазией", провел Культурный фонд "Справедливость. Благополучие. Развитие" при поддержке Союза русских и казачьих общественных организаций Абхазии.

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