Гаспарян: присутствие наблюдателей из Китая и ФРГ на выборах говорит о признании Абхазии

Российский политический эксперт, историк и публицист Армен Гаспарян в эфире радио Sputnik Абхазия отметил, что каждый день после признания независимости Абхазии и Южной Осетии – это плюс один день строительства собственной государственности и минус один день для возврата в то, что было до признания.

26 августа исполняется 11 лет со дня признания Россией независимости Республики Абхазия и Республики Южная Осетия.

"Каждый день после признания независимости – это плюс один день строительства собственной государственности и минус один день для возврата в то, что было до признания. Это к заявлениям радикальных грузинских политиков о том, что они решат этот вопрос и все будет как прежде. Нет, не будет и не решат! История эта закончилась - независимость Абхазии и Южной Осетии признаны. Это во-первых, а во-вторых, для России на тот момент была принципиальная позиция, чтобы не допустить геноцида населения и в Абхазии, и в Южной Осетии, который планировалось сделать под предводительством военного преступника господина Саакашвили", - сказал Гаспарян.

По мнению историка, с признанием независимости для Абхазии и Южной Осетии для Абхазии закончилась история, которая длилась 90 лет.

"Ни до Октябрьской революции, ни в первые годы советской власти, как известно, ни Абхазия, ни Южная Осетия в состав Грузии не входили. Их туда запихнули, чтобы реализовывать политику уплотнения региона. Так еще и провели политику насильственной грузинизации. Поэтому то, что спустя 90 лет история завершилась, я считаю очень позитивным моментом. И я считаю, что недалек тот момент, когда республики начнут признавать и остальные страны, потому что 11 лет – это срок", - считает Армен Гаспарян.

В Абхазию на выборы президента страны, прошедшие накануне, приехали наблюдатели из нескольких стран, включая ФРГ и Китай. По мнению политического эксперта Армена Гаспаряна, это в определенной степени тоже неформальное признание независимости Абхазии.

"Это абсолютно логично и понятно. На мой взгляд, это в определенной степени является попыткой зондировать почву, посмотреть, что на самом деле происходит. В Германии и Китае сидят достаточно "трезвые" политики, и они понимают, что 11 лет – это срок, и что эту историю надо каким-то образом приводить в соответствие с реалиями дня сегодняшнего. Поэтому и посланы наблюдатели, которые своими глазами посмотрят, как живут республики. Возможно, это станет стимулирующим шагом для начала процедуры признания. Вполне допускаю, что этот механизм может быть запущен", - отметил Гаспарян.

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