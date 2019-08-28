Серебряный: освобождение Вышинского - градус здравого смысла в отношениях России и Украины

Киевский апелляционный суд освободил руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского из-под стражи под личное обязательство.

Журналист обязан приходить в суд или к следователю по первому требованию, сообщать о смене места проживания или работы, а также воздерживаться от общения со свидетелями.

Секретарь Союза журналистов России Роман Серебряный отметил, что ситуацию с арестом Вышинского можно расценивать только как политическую.

"Больше 250 журналистов подписывались, и я в том числе, когда МИА "Россия сегодня" собирала подписи. И все это время дело параллельно связывали с переговорами об обмене пленными. Конечно же, это говорит только о том, что дело политическое. Кирилла обвиняют в том, что не является правдой. Когда за журналистскую деятельность человека сажают в тюрьму, он сидит более 400 дней, когда все журналистское сообщество не только в России, но и мировое говорит, что эта ситуация недопустима, она решается политическим путем. Если сейчас посмотреть реакцию в СМИ, все идет в привязке к началу переговоров и последующему обмену пленными", - сказал Серебряный.

Он выразил надежду на то, что освобождение Вышинского это градус здравого смысла во всей ситуации, которая происходит в отношениях между Россией и Украиной.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Президент РФ Владимир Путин называл ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.

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