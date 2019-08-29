14:33 29 Августа 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.75
  • EUR73.96
Поиск
© Foto / предоставлено Лери Шония

Шония об урожае ореха в Гале: у людей появились деньги, и снова видны очереди в магазинах

Радио
Получить короткую ссылку
104 0 0

Сбор урожая ореха фундука в Галском районе подходит к завершению, и население довольно его результатами, сказал в эфире радио Sputnik Абхазия главный агроном Управления сельского хозяйства района Лери Шония.

"Население очень довольно. В этом году орех уродился на 70-80 процентах площадей, за исключением бесхозных участков. Везде, где проводили лечение, урожай получился хорошим. В этом году мы ожидаем от пяти до шести тысяч тонн ореха в Галском районе", - сообщил Шония.

© Sputnik Томас Тхайцук
Кабмин Абхазии отменил вывозные пошлины на фундук

В 2014-2015 годах крестьяне района собирали от семи до восьми тысяч тонн ореха.

По словам Лери Шония, в этом году была проведена огромная работа, и результат налицо.

"Еще недавно невозможно было сказать, "рыночный" день или простой на Галском рынке. Если раньше людей на рынке не было, то сегодня в рыночный день начали создаваться какие-то очереди в магазинах, у людей появились деньги, орех – самый главный источник финансов", - сказал Шония.

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.

Читайте также:

По теме

Минсельхоз Абхазии: более десяти тысяч гектаров ореха нуждается в лечении
Надарая о борьбе с вредителями ореха: в Галском районе ждут хороший урожай
Кварчия: в Абхазии фундук разводят по старинке
Никакой химии: в Абхазии начали лечить фундук российским биопрепаратом
Теги:
Абхазия, Галский район, орехи


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости

Мультимедиа
Этого момента ждали больше года: освобождение Кирилла Вышинского
Авиасалон МАКС-2019: истребитель Су-57 показал фигуру "плоский штопор"
Итоги первого тура выборов президента Абхазии
Итоговый счет: результаты первого тура выборов в Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia