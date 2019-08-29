Шония об урожае ореха в Гале: у людей появились деньги, и снова видны очереди в магазинах

Сбор урожая ореха фундука в Галском районе подходит к завершению, и население довольно его результатами, сказал в эфире радио Sputnik Абхазия главный агроном Управления сельского хозяйства района Лери Шония.

"Население очень довольно. В этом году орех уродился на 70-80 процентах площадей, за исключением бесхозных участков. Везде, где проводили лечение, урожай получился хорошим. В этом году мы ожидаем от пяти до шести тысяч тонн ореха в Галском районе", - сообщил Шония.

В 2014-2015 годах крестьяне района собирали от семи до восьми тысяч тонн ореха.

По словам Лери Шония, в этом году была проведена огромная работа, и результат налицо.

"Еще недавно невозможно было сказать, "рыночный" день или простой на Галском рынке. Если раньше людей на рынке не было, то сегодня в рыночный день начали создаваться какие-то очереди в магазинах, у людей появились деньги, орех – самый главный источник финансов", - сказал Шония.

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