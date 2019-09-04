Скорик о кори в Абхазии: были приняты масштабные меры

Главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик в эфире радио Sputnik рассказала о том, какая работа была проведена по недопущению распространения кори в стране.

Министерством здравоохранения Абхазии были приняты масштабные меры по коревой инфекции, сказала главный санитарный врач страны в интервью Sputnik Абхазия.

"Для взрослого населения мы провели сейчас серьезную вакцинацию от кори. В окружающих нас странах по данной инфекции довольно нестабильная ситуация. К нам едут мигранты из Узбекистана, потому Министерством здравоохранения Абхазии были приняты масштабные меры по коревой инфекции, у нас на сегодня довольно-таки стабильная ситуация, нет вспышек, и единичный случай был зарегистрирован только в Галском районе", - проинформировала Скорик.

По словам главного санитарного врача Абхазии детское население прививается строго по национальному календарю прививок.

"Я думаю, что все родители понимают, что лучше защитить своего ребенка от инфекции, чем подвергать его жизнь опасности. Вакцины, которые применяются в Абхазии, они строго ограничены теми инфекциями, которые дают очень серьезные осложнения. Все вакцины, которые делаются по национальному календарю, строго проверены, регламентированы. Я думаю, что лучше сделать укол и предотвратить заболевание, чем подвергать жизнь своего ребенка опасности", - сказала Скорик.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.

Корь – инфекционное вирусное заболевание. Основные симптомы проявления вируса — высокая температура, воспаление слизистой оболочки рта, конъюнктивит, красная сыпь на коже. В основном болезнь проявляется среди детей, передается воздушно-капельным путем и при ненадлежащем лечении приводит к смерти.

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