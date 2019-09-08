Хагба о выборах в Абхазии: тот случай, когда народ может повлиять на политику

Абхазский политолог Беслан Хагба в интервью Sputnik Абхазии рассказал, почему так важно избирателям принять участие в выборах президента страны.

Второй тур президентских выборов в Абхазии проходит в воскресенье 8 сентября.

"Мы должны иметь ввиду одну простую вещь, если мы не придем голосовать, не бросим в урну свой бюллетень, это могут использовать в иных целях, в плане фальсификаций тоже. Что стоит потратить час своего времени и проголосовать? Во-вторых, это единственный случай, когда власть обеспечивает наше участие в таком политическом действии. У нас других возможностей практически нет повлиять на действие властей", - отметил политолог.

По словам Хагба, в Абхазии политика становится непрестижной, однако прийти на избирательной участок и сделать свой выбор необходимо.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.

В Абхазии проходит второй тур выборов президента страны. Избирательные участки открыты во всех районах республики, а также в Москве и Черкесске.

Подробнее о ходе президентской гонки в Абхазии читайте в спецпроекте Sputnik Абхазия>>

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