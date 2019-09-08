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Керимов: главное - идти на выборы, а правильный выбор должен делать тот, за кого голосовали

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Второй тур выборов президента Абхазии - 2019 (16)
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Участник Отечественной войны народа Абхазии, доброволец из Чечни Вахит Керимов в интервью Sputnik рассказал, почему каждый гражданин страны должен выполнять свой гражданский долг – принимать участие в выборах.

В Абхазии сегодня проходит второй тур выборов президента. В Абхазии расположено 152 избирательных участка и участки для голосования в Москве и Черкесске.

Участник Отечественной войны народа Абхазии, кавалер ордена Леона, председатель Союза добровольцев из Чечни Вахит Керимов в беседе с журналистом Sputnik Абхазия отметил важность участия в выборах.

© Sputnik
На "коне": как избиратель из Чечни приехал на выборы президента Абхазии

"Главное, что идем на выборы. Владислав Ардзинба говорил, что выбор – это святое. Если у человека нет выбора, то и жизнь у него безвыборная. Выбор должен быть. Правильный он или нет – правильный выбор должен делать тот, за кого мы голосовали. В Абхазии плохих людей нет, поэтому будем надеяться на хорошее. Хочется, чтобы в Абхазии все было лучше, потому что народ это заслужил", - сказал Керимов.

На пост главы республики претендуют действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба и глава оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициниа.

Одновременно с главой Абхазии избирается вице-президент. В тандеме с Раулем Хаджимба идет кандидат в вице-президенты Аслан Барциц, занимающий в настоящее время должность начальника экспертного управления Администрации президента Абхазии. Кандидат в вице-президенты в команде Алхаса Квициниа - депутат Народного Собрания - Парламента Абхазии Дмитрий Дбар.

Подробнее о ходе президентской гонки в Абхазии читайте в спецпроекте Sputnik Абхазия>>

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Темы:
Второй тур выборов президента Абхазии - 2019 (16)
Теги:
Алхас Квициниа, Рауль Хаджимба, выборы президента Абхазии


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