19:48 08 Сентября 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.00
  • EUR72.89
Поиск
LIVE:
© Sputnik

Наблюдатель на выборах президента Абхазии: видно, что людям не все равно

Радио
Получить короткую ссылку
Темы:
Второй тур выборов президента Абхазии - 2019 (24)
19820

Член совета при председателе Совета Федерации РФ по взаимодействию с институтами гражданского общества, общественный деятель Александр Пилипенко в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал о своих наблюдениях за выборами президента Абхазии.

На второй тур выборов президента в Абхазию приехало 12 международных наблюдателей.

Ситуация на выборах стабильная, рассказал в эфире радио Sputnik Абхазия наблюдатель из Краснодарского края Александр Пилипенко.

"Люди идут семьями, голосуют. Очередей я практически не заметил. Пообщался с наблюдателями от обоих кандидатов, ни от кого не услышал замечаний, нарушений тоже не было замечено. Все проходит стабильно. В основном народ радостный, несмотря на погоду, которая сейчас в Сухуме – то дождь, то нет дождя. В основном все хорошо", - рассказал Пилипенко.

Наблюдатель из России успел пообщаться со многими избирателями.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Второй тур выборов президента Абхазии: текстовая трансляция

"Я услышал много интересного. С одной стороны, люди устали от предвыборной кампании, устали ходить голосовать, но с другой стороны видно, что людям не все равно, что происходит в стране. И они идут, и в основном голосуют семьями. Это очень правильно, так и должно быть", - отметил Александр Пилипенко.

Первый тур выборов президента Абхазии состоялся 25 августа, в нем принимало участие рекордное за всю новейшую историю республики число кандидатов – девять человек.

Поскольку ни один из кандидатов не смог набрать более 50% голосов избирателей, был назначен второй тур голосования.

Победителем при повторном голосовании будет считаться кандидат, набравший простое большинство голосов.

При этом в выборах должно принять участие не менее 25% граждан, внесенных в списки избирателей. Если пункт "против всех" наберет большинство голосов, выборы будут объявлены несостоявшимися.

Подробнее о ходе президентской гонки в Абхазии читайте в спецпроекте Sputnik Абхазия>>

Читайте также:

Темы:
Второй тур выборов президента Абхазии - 2019 (24)
Теги:
Алхас Квициниа, Рауль Хаджимба, выборы президента Абхазии


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости

Мультимедиа
Леди Гага идет по красной дорожке 25-й ежегодной премии Гильдии киноактеров в зале Shrine Auditorium в Лос-Анджелесе
Элегантность в цене: топ самых стильных звезд
Замечаний нет: Квициниа прокомментировал ход выборов в Абхазии
История выборов президента Абхазии
Главный выбор: как и когда голосовали за президентов Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia