Наблюдатель на выборах президента Абхазии: видно, что людям не все равно

Член совета при председателе Совета Федерации РФ по взаимодействию с институтами гражданского общества, общественный деятель Александр Пилипенко в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал о своих наблюдениях за выборами президента Абхазии.

На второй тур выборов президента в Абхазию приехало 12 международных наблюдателей.

Ситуация на выборах стабильная, рассказал в эфире радио Sputnik Абхазия наблюдатель из Краснодарского края Александр Пилипенко.

"Люди идут семьями, голосуют. Очередей я практически не заметил. Пообщался с наблюдателями от обоих кандидатов, ни от кого не услышал замечаний, нарушений тоже не было замечено. Все проходит стабильно. В основном народ радостный, несмотря на погоду, которая сейчас в Сухуме – то дождь, то нет дождя. В основном все хорошо", - рассказал Пилипенко.

Наблюдатель из России успел пообщаться со многими избирателями.

"Я услышал много интересного. С одной стороны, люди устали от предвыборной кампании, устали ходить голосовать, но с другой стороны видно, что людям не все равно, что происходит в стране. И они идут, и в основном голосуют семьями. Это очень правильно, так и должно быть", - отметил Александр Пилипенко.

Первый тур выборов президента Абхазии состоялся 25 августа, в нем принимало участие рекордное за всю новейшую историю республики число кандидатов – девять человек.

Поскольку ни один из кандидатов не смог набрать более 50% голосов избирателей, был назначен второй тур голосования.

Победителем при повторном голосовании будет считаться кандидат, набравший простое большинство голосов.

При этом в выборах должно принять участие не менее 25% граждан, внесенных в списки избирателей. Если пункт "против всех" наберет большинство голосов, выборы будут объявлены несостоявшимися.

Подробнее о ходе президентской гонки в Абхазии читайте в спецпроекте Sputnik Абхазия>>

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