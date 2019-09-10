Экс-генсек НАТО предложил Грузии вступить в альянс "без Абхазии и Южной Осетии"

Генсек альянса Йенс Столтенберг ранее заявил, что союзники НАТО позитивно оценивают перспективы Грузии и Украины по вступлению в альянс.

СУХУМ, 10 сен – Sputnik. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен посоветовал властям Грузии рассмотреть возможность вступления в альянс "без Абхазии и Южной Осетии", передает РИА Новости.

"Если Грузия должна стать будущим членом НАТО, вы должны продолжить реформы демократии, бороться против коррупции, обеспечить свободу слова и защиту меньшинств. Я считаю, что вы должны начать дискуссии в связи с тем, будет ли для вас приемлемо стать членом НАТО без Абхазии и Южной Осетии. Это решение за Грузией, после чего о решении надо уведомить НАТО", - заявил Расмуссен на международной конференции в Тбилиси.

Лидер большинства в Парламенте Грузии Гия Вольский, отвечая на предложение Расмуссена, отметил, что это "довольно сложная тема".

"Существуют вопросы, которые требуют обсуждения. Необходим общий консенсус, дополнительных комментариев это не требует. Ни мы, ни одна политическая сила не откажется от этих территорий. Принятие Грузии в любую международную организацию должно произойти в тех границах, которые признает международное сообщество, в том числе НАТО", - сказал Вольский.

Решение территориальных конфликтов является одним из ключевых критериев для вступления в НАТО. Однако после вооруженной агрессии Тбилиси против Цхинвала в августе 2008 года Абхазия и Южная Осетия получили независимость, которую признали Россия и ряд других стран.

Институциональное сотрудничество Грузии и НАТО началось в 1994 году, когда страна стала участницей программы "Партнерство ради мира". После "революции роз" 2004 года сотрудничество Грузии и НАТО стало более углубленным. В апреле 2008 года в Бухаресте на саммите НАТО было заявлено, что Грузия в будущем может расчитывать на членство в альянсе при условии соответствия его стандартам.

В ходе саммита НАТО в Уэльсе, который прошел 4-5 сентября 2014 года, был принят пакет мер, содействующих Грузии в ее стремлении к членству в альянсе. В рамках пакета мер в Грузии регулярно проходят совместные военные учения.

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