Пагава о выборе страны-хозяйки Чемпионата мира ConIFA-2020: Абхазия рассматривается всегда

О том, какая страна примет Чемпионата мира ConIFA – 2020 и почему Сомалиленд отказался от проведения чемпионата у себя, в программе "Дополнительное время" рассказал вице-президент организации Дмитрий Пагава.

Конфедерация независимых футбольных ассоциаций ConIFA заявила о том, что Чемпионат мира-2020 не будет проходить в Сомалиленде.

"Сомалиленд был не лучшим из претендентов, поэтому на сегодняшний день мы рассматриваем и другие кандидатуры, которые хотят провести чемпионат у себя на родине. Одной из причин отмены проведения чемпионата является то, что страна может не успеть подготовить свою инфраструктуру до начала чемпионата. Сама логистика выходила сборным дорого для посещения этой страны, и так как у нас есть еще время, мы решаем, где будем проводить чемпионат. Раз в месяц у нас дистанционно проходит собрание ConIFA, и мы пока только рассматриваем следующую кандидатуру", - отметил Пагава.

На вопрос ведущего программы "Дополнительное время", не рассматривается ли Абхазия, Пагава отметил, что многие ждут этого.

"Абхазия рассматривается всегда, каждый год. Желание тех, кто у нас был, кто слышал и, к сожалению, не смог присутствовать. Они хотят, чтобы мы повторили, и они смогли бы увидеть этот праздник воочию", - сказал Пагава.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.

Конфедерация независимых футбольных ассоциаций ConIFA, основанная 7 июня 2013 года, объединяет сборные по футболу, официально не входящие в состав FIFA. Она насчитывает более 40 команд.

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