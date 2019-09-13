Хориняк: на российско-абхазской границе меня уже чаще узнают, чем в театре

Спектакль "Пролетный гусь" Московского художественного театра имени Чехова прошел 11 и 12 сентября на сцене РУСДРАМа.

Один из исполнителей главной роли в этом спектакле – российский актер Виктор Хориняк. В интервью Sputnik он признался, что уже не в первый раз приезжает в Абхазию и уверен, что еще не раз сюда вернется.

"В Абхазии я был два года назад. Мы снимали здесь много эпизодов к фильму "Последний богатырь" - в Форелевом хозяйстве, в пещере, в горах… В Абхазии чудные места, как сюда не вернуться? Тем, кто здесь в первый раз, я рассказываю, насколько круто в горах, но, к сожалению, совершенно нет времени – гастроли очень плотные. Если бы был еще день, мы, помимо Нового Афона, смогли бы подняться в горы. Но то, что вернусь, я знал. Думаю, что и еще вернусь. Я был здесь около десяти раз, потому что в 2016 году я не раз приезжал. Съемочная группа находилась здесь месяц, а я мотался туда-сюда, поэтому на границе меня уже больше узнают, чем в театре", - шутя рассказал актер.

Московский художественный театр имени Чехова впервые приехал в Абхазию на гастроли в рамках программы "Большие гастроли" Министерства культуры России со спектаклем "Пролетный гусь".

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